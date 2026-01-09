Вучић: Република Српска поносна и несаломива

Извор:
Република Српска је у ватри рођена, у тешким временима грађена, оспоравана и негирана, али увијек поносна, несаломива и достојанствена, поручио је у честитки поводом 9. јануара предсједник Србије Александар Вучић.
Истичући да ће Србија увијек бити уз Републику Српску и њен народ, Вучић је свим грађанима Српске честитао 34 године постојања и борбе за очување српског имена, вјере, традиције, обичаја и идентитета.
Он је нагласио да је Република Српска створена за мир и да зато остаје један од чврстих бедема очувања стабилности у региону.
"Ово је и дан када славимо заједништво које нас повезује кроз историју, културу и вредности које делимо. Наше везе су нераскидиве, снажне и вечне, баш као и биће српског народа, где год живео", истакао је Вучић у објави на "Инстаграму".
Вучић је нагласио да се данас још једном шаље порука мира и искрене посвећености сарадњи, развоју и поштовању различитости - поруку да је заједништво нит која јача српски народ како би остварио визију будућности у којој има мјеста за све.
Према његовим ријечима, Србија ће увијек бити ту за Републику Српску и њен народ јер је свима више него икада потребна досљедност у залагању за мир, мудрост која води правим путем, одговорност у доношењу одлука и озбиљност пред изазовима.
"Управо то је завет будућим генерацијама које ће наставити да граде Српску и Србију. Живела Република Српска! Живела Србија", поручио је Вучић.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив септембра 1992. године замијењен је садашњим - Република Српска.
