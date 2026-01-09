СНСД: Опозиција не жели 9. јануар као Дан Републике

Извор:
СРНА
09.01.2026
10:04
Коментари:2
Лидери СДС-а и ПДП-а и њихови портпароли са БН телевизије доказали су по ко зна који пут да нису опозиција Милораду Додику и СНСД-у, него Републици Српској, саопштено је из СНСД-а.
"Драшко Станивуковић касни на свечану академији поводом Дана Републике Српске, Бранко Блануша са ње бјежи, а БН телевизија укида сигнал када говори Милорад Додик, који је ових дана домаћин бројним гостима из Србије, региона, Европе и свијета", наводе из СНСД-а.
Да не би било простора за било каква тумачења ових срамотних поступака, додаје се у саопштењу, побринуо се Станивуковић који је одбио молбу да градске службе очисте простор на којем ће бити одржан свечани дефиле поводом Дана Републике, каже човјек "има друге приоритете".
"Да се не лажемо - нису ово гафови, нити је ово случајност. Ово је јасна политичка порука. Они не желе да се 9. јануар слави као Дан Републике Српске. Да ли то раде из мржње према Додику или слуганства према њиховом ментору Кристијану Шмиту и сарајевској политичкој чаршији, није ни важно. Важне се чињенице и њих грађани треба да знају. Чињенице су да су Станивуковић и Блануша покушали да онемогуће и обесмисле прославу Дана Републике, а да је БН телевизија покушала да сакрије да Милорад Додик и даље са својим народом слави дан наше Републике, баш као што је то радио до сада", истакли су из СНСД-а.
СНСД као најјача политичка снага у Српској позива све своје сународнике да заједно обиљеже Дан Републике Српске како то и доликује домаћинима, а политичким противницима Српске, без обзира да ли су у Бањалуци или бијелом свијету, поручују: "Живјеће огњиште, живјеће Српска и живјеће српски народ".
