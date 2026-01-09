Кулић: Република Српска је највећа светиња и понос

Извор:
СРНА
09.01.2026
09:05
Коментари:0
Ректор Универзитета у Источном Сарајеву Милан Кулић поручио је да се обиљежавањем Дана Републике изражава поштовање и захвалност онима који су стварали Српску - највећу светињу и понос.
- Његујући сјећање на њен настанак, ми чувамо и наш идентитет и традицију, те с љубављу стварамо успјешнију домовину у миру - истакао је Кулић у честитки поводом 9. јануара, Дана Републике.
Србија
Снијег донио проблеме, поједина мјеста у Србији шести дан без струје
Кулић је истакао да је поносан на Републику Српску једнако као и на Универзитет који је настајао заједно са Републиком, саопштено је из овог универзитета.
- Рођени заједно, стасавали упоредо, Универзитет у Источном Сарајеву израстао је у кућу у којој се ради, учи и бави науком, простор интелектуалног и креативног полета, етичности и академизма - навео је Кулић.
Он је зажелио грађанима Републике Српске добро здравље, срећу и успјех, те поручио да је заједнички циљ да се јединствено и сложно настави јачање Српске.
Друштво
Данас се износи божићна слама из куће: Ево гдје је према обичају треба однијети
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република.
Република Српска
Славимо Дан Републике, шаљите нам ваше фотографије
Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.
Породица
3 ч0
Здравље
3 ч0
Република Српска
3 ч5
Свијет
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч5
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
16
12
08
12
04
12
03
12
00
Тренутно на програму