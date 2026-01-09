Славимо Дан Републике, шаљите нам ваше фотографије

09.01.2026
08:37
Коментари:0
Република Српска данас слави 34. рођендан.
Прославимо заједно Дан Републике, а како бисмо на најбољи начин пренијели дио атмосфере широм Српске, очекујемо да нам пошаљете фотографије обиљежавања овог свечаног дана из вашег мјеста.
Република Српска
Додик: Наш избор је окупљање око наше светиње - Српске која је рођена за вјечност
Шаљите нам фотографије на којима су истакнуте заставе Српске на стамбеним објектима или, пак, пренесите дио празничне атмосфере из својих домова.
Ваше фотографије објављујемо током дана на нашем порталу и друштвеним мрежама.
Фотографије, са потписом аутора и града, можете слати на вајбер број 066/585/800.
