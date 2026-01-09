Logo
Славимо Дан Републике, шаљите нам ваше фотографије

09.01.2026

08:37

Република Српска данас слави 34. рођендан.

Прославимо заједно Дан Републике, а како бисмо на најбољи начин пренијели дио атмосфере широм Српске, очекујемо да нам пошаљете фотографије обиљежавања овог свечаног дана из вашег мјеста.

Шаљите нам фотографије на којима су истакнуте заставе Српске на стамбеним објектима или, пак, пренесите дио празничне атмосфере из својих домова.

Ваше фотографије објављујемо током дана на нашем порталу и друштвеним мрежама.

Дан Републике: Грађани окачили заставе

Фотографије, са потписом аутора и града, можете слати на вајбер број 066/585/800.

9. јануар - Дан Републике Српске

