Преврнуо се камион пун пива: Терет расут по путу

Извор:

Телеграф

08.01.2026

18:02

Коментари:

0
Фото: Lukas/Pexels

Око 15 часова дошло је до саобраћајне незгоде у близини Велике Греде, у Србији, када се камион који је превозио гајбе пива преврнуо на бок. На фотографији са лица мјеста види се теретно возило оборено поред пута, док су коловоз и околно земљиште прекривени снијегом.

Засад није познато да ли у овој незгоди има повријеђених, као ни шта је тачан узрок превртања камиона. Претпоставља се да су отежани зимски услови, клизав коловоз и смањена видљивост допринијели несрећи.

Ана Тришић Бабић

Република Српска

Тришић Бабић: Српска бирала теже, али исправно - то је пут политичке зрелости и здравог разума

Саобраћај на овом дијелу пута одвијао се успорено, а на терену су надлежне службе које раде на уклањању возила и расутог терета, као и на утврђивању свих околности овог догађаја.

