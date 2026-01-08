Преврнуо се камион пун пива: Терет расут по путу

Око 15 часова дошло је до саобраћајне незгоде у близини Велике Греде, у Србији, када се камион који је превозио гајбе пива преврнуо на бок. На фотографији са лица мјеста види се теретно возило оборено поред пута, док су коловоз и околно земљиште прекривени снијегом.

Засад није познато да ли у овој незгоди има повријеђених, као ни шта је тачан узрок превртања камиона. Претпоставља се да су отежани зимски услови, клизав коловоз и смањена видљивост допринијели несрећи.

Република Српска Тришић Бабић: Српска бирала теже, али исправно - то је пут политичке зрелости и здравог разума

Саобраћај на овом дијелу пута одвијао се успорено, а на терену су надлежне службе које раде на уклањању возила и расутог терета, као и на утврђивању свих околности овог догађаја.