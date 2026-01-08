Излио се Ибар, грађани се евакуишу

08.01.2026
15:39
Коментари:0
У Сјеверној Митровици дошло је до изливања Ибра, због чега је из стамбених зграда крај ријеке евакуисано десетак станара, рекао је градоначелник Сјеверне Митровице Милан Радојевић.
Радојевић је истакао да ватрогасци, који помажу угроженим људима на терену, апелују на остале станаре у том дијелу града да се склоне на сигурно док се ситуација не стави под контролу.
- Ангажовали смо велику групу волонтера која ће асистирати ватрогасцима у пуњењу џакова са пијеском. Такође, радићемо и на прикупљању воде за пиће, пошто ситуација у овом тренутку није добра, али све службе смо ставили на располагање - рекао је Радојевић за ТВ Мост.
Он је навео да ватрогасци, спасиоци и волонтери чине све да ситуацију ставе под контролу.
