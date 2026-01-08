Logo
Излио се Ибар, грађани се евакуишу

08.01.2026

15:39

Коментари:

0
Излио се Ибар у Косовској Митровици
Фото: YouTube/Screenshot/KosovoOnline

У Сјеверној Митровици дошло је до изливања Ибра, због чега је из стамбених зграда крај ријеке евакуисано десетак станара, рекао је градоначелник Сјеверне Митровице Милан Радојевић.

Радојевић је истакао да ватрогасци, који помажу угроженим људима на терену, апелују на остале станаре у том дијелу града да се склоне на сигурно док се ситуација не стави под контролу.

Петарде

Хроника

Неколико дјечака завршило у болници због петарди

- Ангажовали смо велику групу волонтера која ће асистирати ватрогасцима у пуњењу џакова са пијеском. Такође, радићемо и на прикупљању воде за пиће, пошто ситуација у овом тренутку није добра, али све службе смо ставили на располагање - рекао је Радојевић за ТВ Мост.

Он је навео да ватрогасци, спасиоци и волонтери чине све да ситуацију ставе под контролу.

17

39

Кришто: Никшић блокирао буџетски процес и функционисање институција

17

37

"Фолксваген" затвара фабрику због олује

17

37

Протест у Минеаполису послије убиства жене у акцији ИЦЕ-а

17

27

Минић: Све слободе српског народа дошле су кроз велике жртве које не смијемо да заборавимо

17

24

Грађанима послат СМС због ''временске бомбе'': Временске прилике опасне по живот

