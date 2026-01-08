Logo
Извор:

Телеграф

08.01.2026

15:27

Са тржишта хитно повучен електрични тротинет: Постоји велика опасност од повреда
Фото: Pexels

РАПЕX систем за брзу размјену информација о небезбједним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности електричног тротинета те повлачењу истог из продаје.

Како се наводи у обавјештењу током вожње, цијев која повезује управљачки механизам са платформом за стајање може се потпуно преломити. Возач може изгубити контролу и пасти на коловоз, при чему може задобити повреде.

Овај електрични тротинет може да развије максималну брзину од 20 км/хр а продаје се путем интернета, нарочито преко Амазона.

Подаци о производу

Производ: Електрични тротинет

Назив: е.Геар еСцоотер ЕГ 3178

Бренд: ТрекСтор

Број серије: EG31YFJA070

Тип / број модела: e.Gear eScooter EG 3178

Земља поријекла: Њемачка

