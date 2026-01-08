Завршена обдукција тијела Цвијана Симића, познат узрок смрти

Аутор:Огњен Матавуљ
Узрок смрти Цвијана Симића (27) из Италије је утапање, утврђено је обдукцијом тијела која је урађена у Заводу за судску медицину Републике Српске.
Како је потврђено за АТВ на тијелу није било повреда и нису пронађени елементи који би указивали да се ради о неком кривичном дјелу. Извори АТВ-а, кажу да на то не упућују ни трагови који су затечени на мјесту проналаска тијела, али и Симићевог аутомобила "опел астра".
Цвијан Симић нестао је 2. јануара када се, око 12.30 часова, удаљио из хотела у којем је одсјео у Бањалуци. Нестанак је званично пријављен полицији 4. јануара. Симићево возило снимљено је на подручју Сурјана код Мркоњић Града и 5. јануара је пронађено паркирано недалеко од Врбаса. У возилу су затечене младићеве личне ствари попут телефона, цигарета и слично, док је кључ од возила пронађен у близини возила.
Након тога организована претрага терена у коју су се, на Божић, 7. јануара укључили грађани, те полицијски службеници ПУ Мркоњић Град и Бањалука, те припадници Специјалне антитерористичке јединице МУП-а Републике Српске. Обезбијеђен је и чамац и око 14.20 часова на мочварном подручју уз Врбас, на подручју Сурјана, пронађено је младићево тијело.
