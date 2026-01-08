Logo
Large banner

Завршена обдукција тијела Цвијана Симића, познат узрок смрти

Аутор:

Огњен Матавуљ

08.01.2026

15:10

Коментари:

0
Завршена обдукција тијела Цвијана Симића, познат узрок смрти
Фото: Facebook

Узрок смрти Цвијана Симића (27) из Италије је утапање, утврђено је обдукцијом тијела која је урађена у Заводу за судску медицину Републике Српске.

Како је потврђено за АТВ на тијелу није било повреда и нису пронађени елементи који би указивали да се ради о неком кривичном дјелу. Извори АТВ-а, кажу да на то не упућују ни трагови који су затечени на мјесту проналаска тијела, али и Симићевог аутомобила "опел астра".

Цвијан Симић

Хроника

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело Цвијана Симића

Цвијан Симић нестао је 2. јануара када се, око 12.30 часова, удаљио из хотела у којем је одсјео у Бањалуци. Нестанак је званично пријављен полицији 4. јануара. Симићево возило снимљено је на подручју Сурјана код Мркоњић Града и 5. јануара је пронађено паркирано недалеко од Врбаса. У возилу су затечене младићеве личне ствари попут телефона, цигарета и слично, док је кључ од возила пронађен у близини возила.

Цвијан Симић

Хроника

Пронађено тијело младића у мочвари: Огласила се полиција

Након тога организована претрага терена у коју су се, на Божић, 7. јануара укључили грађани, те полицијски службеници ПУ Мркоњић Град и Бањалука, те припадници Специјалне антитерористичке јединице МУП-а Републике Српске. Обезбијеђен је и чамац и око 14.20 часова на мочварном подручју уз Врбас, на подручју Сурјана, пронађено је младићево тијело.

Цвијан Симић

Хроника

Брат Цвијана Симића објавио потресну поруку након потраге

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

Цвијан Симић

утапање

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

Ухапшен мушкарац који је претукао полицајца док је био са малољетним дјететом

2 ч

0
Језиво насиље у породици: Пијан жени поломио нос

Хроника

Језиво насиље у породици: Пијан жени поломио нос

3 ч

0
Убијен тинејџер

Хроника

Језиви детаљи убиства на Божић: Младић избоден због дуга од 100 евра?

3 ч

0
ГП БиХ: Неистинита информација о нападима на границе

Хроника

ГП БиХ: Неистинита информација о нападима на границе

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

37

"Фолксваген" затвара фабрику због олује

17

37

Протест у Минеаполису послије убиства жене у акцији ИЦЕ-а

17

27

Минић: Све слободе српског народа дошле су кроз велике жртве које не смијемо да заборавимо

17

24

Грађанима послат СМС због ''временске бомбе'': Временске прилике опасне по живот

17

21

РХМЗ послао упозорење због хладноће!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner