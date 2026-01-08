Ухапшен мушкарац који је претукао полицајца док је био са малољетним дјететом

Извор:
Кликс
08.01.2026
14:57
Коментари:0
У сарајевском насељу Ступ синоћ је дошло до инцидента када је мушкарац претукао припадника Јединице за подршку Министарства унутрашњих послова МУП КС, а који је задобио тешке тјелесне повреде.
До инцидента је дошло у вечерњим сатима, око 18:25 сати и пријављен је Полицијској управи Илиџа.
Занимљивости
Ова 2 знака су под толико јаком заштитом да им се свака жеља остварује
У тренутку напада повријеђени припадник МУП-а КС није био на службеној дужности, али је био у друштву малољетног дјетета.
Како је потврђено из МУП-а КС, он је задобио тешке тјелесне повреде.
Нападач је побјегао с лица мјеста, али је касније у 22:00 сата ухапшен. Ухапшен је Н.М. (1993) због сумње да је починио кривично дјело тешка тјелесна повреда.
Наука и технологија
Воцап уводи нову функцију
О догађају је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, а ухапшени је предат у Просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а Кантона Сарајево.
Хроника
3 ч0
Здравље
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч2
Најновије
Најчитаније
17
37
17
37
17
27
17
24
17
21
Тренутно на програму