Јарић: Нудили ми два милиона да се повучем са тендера, иза свега стоји Кристијан Шмит

Аутор:АТВ
Коментари:2
ЦИК БиХ је од првог тренутка погодовао Смартмарику у поступку јавне набавке система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића на бирачким мјестима, рекао је Ведран Јарић, оснивач и власник компаније "Планет Софт" на конференцији за новинаре.
Он је рекао да је ЦИК под покровитељством ОСЦЕ-а и нелегалног Кристијана Шмита
Јарић каже да је ЦИК на жалбу Смартматика повећао износ тендера.
"Од пилот пројекта се знало. Дали смо најозбиљнију и најповољнију понуду. ЦИК је формирао Комисију од 11 чланова (тендерска комисија). Прва одлука Комисије била је да је Планет Софт с групом понуђача најповољнији - гласали 9:2 за Планет Софт. Тад ЦИК сазива сједницу и враћају одлуку на Комисију. Комисија поново одлучује да је ПС најповољнији, гласање 7:4. Након тога ЦИК констатује да је неприродно ниска цијена. Трећи пут гласовима 5:4 Комисија бира Планет Софт. ЦИК враћа и трећу и онда иде Смартматику", рекао је Јарић.
Он каже да је одбио 2 милиона марака да се повуче са тендера.
"Када сам одбио понуду, крећу притисци из ОХР-а И ОСЦЕ-а. Иза свега стоји Кристијан Шмит који је притискао ЦИК да да посао Смартматику", рекао је Јарић и додаје:
"Ни власт, ни опозиција у Српској не смију да прихвате да Смартматик ради овај посао - пресуђени су за криминал у Америци, шта би радили овдје".
Јарић је позвао Суд и Тужилаштво да изузму све документацију и да одлуче о избору понуђача.
