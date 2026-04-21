Јарић: Нудили ми два милиона да се повучем са тендера, иза свега стоји Кристијан Шмит

21.04.2026 12:16

Јарић: Нудили ми два милиона да се повучем са тендера, иза свега стоји Кристијан Шмит
ЦИК БиХ је од првог тренутка погодовао Смартмарику у поступку јавне набавке система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића на бирачким мјестима, рекао је Ведран Јарић, оснивач и власник компаније "Планет Софт" на конференцији за новинаре.

Он је рекао да је ЦИК под покровитељством ОСЦЕ-а и нелегалног Кристијана Шмита

Јарић каже да је ЦИК на жалбу Смартматика повећао износ тендера.

Планет Софт: Незаконита одлука Канцеларије за рјешавање жалби БиХ

"Од пилот пројекта се знало. Дали смо најозбиљнију и најповољнију понуду. ЦИК је формирао Комисију од 11 чланова (тендерска комисија). Прва одлука Комисије била је да је Планет Софт с групом понуђача најповољнији - гласали 9:2 за Планет Софт. Тад ЦИК сазива сједницу и враћају одлуку на Комисију. Комисија поново одлучује да је ПС најповољнији, гласање 7:4. Након тога ЦИК констатује да је неприродно ниска цијена. Трећи пут гласовима 5:4 Комисија бира Планет Софт. ЦИК враћа и трећу и онда иде Смартматику", рекао је Јарић.

Изборне технологије: Одмотава се клупко

Он каже да је одбио 2 милиона марака да се повуче са тендера.

"Када сам одбио понуду, крећу притисци из ОХР-а И ОСЦЕ-а. Иза свега стоји Кристијан Шмит који је притискао ЦИК да да посао Смартматику", рекао је Јарић и додаје:

"Ни власт, ни опозиција у Српској не смију да прихвате да Смартматик ради овај посао - пресуђени су за криминал у Америци, шта би радили овдје".

Трасирање пута да Смартматик добије 74.5 милиона КМ: Спорни у свијету, добри за БиХ

Јарић је позвао Суд и Тужилаштво да изузму све документацију и да одлуче о избору понуђача.

