Огласио се ЦИК: Три жалбе на одлуку да се уговор додијели "Смартматику"

07.04.2026 12:24

Огласио се ЦИК: Три жалбе на одлуку да се уговор додијели "Смартматику"
Фото: АТВ

Три жалбе уложене су на одлуку ЦИК-а БиХ да уговор за набавку опреме система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића додијели групи понуђача на чијем челу је "Смартматик БХ", саопштено је данас из ЦИК-а.

Уложене су жалбе групе понуђача понуђача "Планет софт" из Бањалуке, компаније "Артко група" и компаније "Провис" из Бијељине.

ЦИК је 19. марта за набавку опреме система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића одабрао понуду фирме "Смартматик" иако је била за 17 милиона скупља од оне коју је доставио "Планет софт".

Изјашњење на жалбу "Планет софта" отпремљено је Канцеларији за разматрање жалби 3. априла, док је изјашњење за жалбу "Артко групе" достављено 6. априла.

Истовремено је уз изјашњења Канцеларији за разматрање жалби достављен захтјев за хитно рјешавање жалби.

Жалба компаније "Провис" данас је примљена у ЦИК и о њеној благовремености ће се ЦИК накнадно изјаснити.

