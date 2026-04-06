Вријеме је и ОХР-у и Шмиту рећи збогом

Аутор:Кристина Секерез
Коментари:3
Не треба да се чека да се испуне циљеви Програма 5+2. Нема шта да се прича на тему војне и државне имовине. Тачка на то је стављена још у Дејтонском мировном споразуму. Aко БиХ жели у ЕУ, ОХР је већ одавно требало да се угаси, категорични су у СНСД-у.
Док се чека кључ у брави Канцеларије високог представника, стижу информације о одласку Кристијана Шмита из БиХ. Мало коме ће у Српској бити жао да види леђа Шмиту. Мирославу Вујичићу сигурно неће.
"Кристијан Шмит је направио шта је направио. Ми за њим нећемо жалити. Он је користио тај свој политички утицај да би компликовао односе у БиХ. Није искључена могућност, приликом, надам се скорог одласка Кристијана Шмита да он опет не наметне неки закон који ће опет изазвати турбуленције у БиХ", рекао је Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ.
Да је крајње вријеме да ОХР оде из БиХ, каже и Бранислав Бореновић. To што је још ту показатељ је да БиХ није озбиљна и суверена земља.
"Зато што има неко ко треба да доноси или треба да ради посао домаћих политичких структура што је апсолутно неприхватљиво. Ја мислим да је одраз демократских, кључних принципа једне земље да домаће институције раде свој посао без било каквог наметања са стране. Било каква наметнута одлука није добра, лоша је, штетна је", рекао је Бранислав Бореновић, посланик ПДП-а у ПД ПС БиХ.
Не дају се у ОХР. На њиховој страници, при објашњењу Програма 5+2 увјеравају да су још потребни.
"Иако су у неким областима остварени помаци, хронично неслагање водећих политичких странака довело је до застоја који је спријечио пуну реализацију програма", саопштено је из Канцеларије високог представника.
Модел 5+2 је толико широко постављен да само од онога ко тумачи испуњење циља зависи је ли то испуњено или није.
"Они су тако формулисали пет циљева, односно та питања да би они били ти тумачи и да они кажу да та питања нису никада ријешили и да их неће никада ријешити. Оно што је чињеница јесте да БиХ, уколико жели бити самостална и независна, она не може имати Канцеларију високог представника и 30 година након Дејтона", рекао је Милан Петковић, правник и шеф Српског клуба у ПД ПС БиХ.
Не прижељкују то сви, барем не у другом ентитету. Елмедин Конаковић је сигуран да до затварања ОХР-а неће доћи. Како каже, одбраниће га. Задовољан је и већином Шмитових потеза, али најављује његов одлазак.
"Кристијан Шмит ће отићи једног дана сигурно. Оно што је нама важно, наравно, имамо неке информације је да иако буде одлазио, доћи ће они који разумију ситуацију у БиХ. То је најважнија ствар", рекао је Елмедин Конаковић, министар иностраних послова у Савјету министара БиХ.
Политика Сарајева се своди на очување страних судија и ОХР-а, тврди српски члан Предсједништва БиХ. Жељка Цвијановић каже да то није чудно, јер се њихово дјеловање сводило на централизацију БиХ, супротно Дејтонском споразуму, по вољи Бошњака, а на штету Срба и Хрвата.
