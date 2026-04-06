Цвијановић: Политика Сарајева своди се на очување страних судија и ОХР-а

06.04.2026 15:25

Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Фото: АТВ

Сва политика политичког Сарајева своди се на очување страних /европских/ судија у Уставном суду БиХ и ОХР-а, а министар иностраних послова у Савјету министара БиХ Елмедин Конаковић није никакав изузетак, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

- Ово није чудно јер се њихово дјеловање сводило на централизацију БиХ супротно Дејтонском споразуму, наравно по вољи Бошњака, а на штету Срба и Хрвата. Иако Конаковић о многим аспектима из домена његовог посла ништа не зна, бомбастичним изјавама настоји створити привид како све зна. Таква је и ова његова посљедња изјава о особи која ће замијенити Кристијана Шмита - додаје Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Младен Матовић, Бански двор

Бања Лука

АТВ сазнаје: Матовић се пријавио на конкурс за директора Банског двора

Каже, да иако он по својим медијима тобоже изокола "кандидује подобну особу", жеља му се неће испунити.

- ЗАСИГУРНО. Међутим, Конаковић је небитан у овој причи, али је битно оно што он свакодневно промовише: да БиХ не треба да почива на унутрашњем дијалогу, већ на манипулативном и недемократском дјеловању страних управника који су контаминирали цјелокупан уставни живот БиХ, па зато она и јесте овако срозана и патетично неуспјешна. Уосталом, као и његова политичка каријера - каже Цвијановић.

