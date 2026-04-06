Цвијановић: Политика Сарајева своди се на очување страних судија и ОХР-а

Сва политика политичког Сарајева своди се на очување страних /европских/ судија у Уставном суду БиХ и ОХР-а, а министар иностраних послова у Савјету министара БиХ Елмедин Конаковић није никакав изузетак, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
- Ово није чудно јер се њихово дјеловање сводило на централизацију БиХ супротно Дејтонском споразуму, наравно по вољи Бошњака, а на штету Срба и Хрвата. Иако Конаковић о многим аспектима из домена његовог посла ништа не зна, бомбастичним изјавама настоји створити привид како све зна. Таква је и ова његова посљедња изјава о особи која ће замијенити Кристијана Шмита - додаје Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Каже, да иако он по својим медијима тобоже изокола "кандидује подобну особу", жеља му се неће испунити.
- ЗАСИГУРНО. Међутим, Конаковић је небитан у овој причи, али је битно оно што он свакодневно промовише: да БиХ не треба да почива на унутрашњем дијалогу, већ на манипулативном и недемократском дјеловању страних управника који су контаминирали цјелокупан уставни живот БиХ, па зато она и јесте овако срозана и патетично неуспјешна. Уосталом, као и његова политичка каријера - каже Цвијановић.
Сва политика политичког Сарајева своди се на очување страних (европских) судија у Уставном суду БиХ и ОХР-а, a министар Конаковић није никакав изузетак. Ово није чудно јер се њихово дјеловање сводило на централизацију БиХ супротно Дејтонском споразуму, наравно по вољи Бошњака, а… pic.twitter.com/u1ESvXUTl5— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) April 6, 2026
