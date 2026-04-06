Зашто мали ауто има брзиномјер до 220 km/h када једва иде 160?

Многи возачи су се макар једном запитали зашто брзиномјер у аутомобилу показује много већу максималну брзину од оне коју возило реално може да достигне.
Добар примјер је Volkswagen Up, који у појединим верзијама једва прелази 160 km/h, док скала на инструмент табли иде чак до 220 km/h.
Разлог за то није случајан. Произвођачи инструменте често дизајнирају тако да се брзине између 100 и 130 km/h, налазе у централном и најпрегледнијем дијелу скале.
На тај начин возач лакше очитава брзину при свакодневној вожњи на ауто-путу, пише Ревија ХАК.
Поред практичности, постоји и маркетиншки ефекат. Када и мали градски аутомобил има брзиномјер који се завршава на 220 km/h, ствара се утисак да возило посједује боље перформансе него што мотор заиста може да пружи.
Ту је и фактор уштеде у производњи. Многи произвођачи користе исту инструмент таблу за више верзија модела, од основних до снажнијих моторизација.
Умјесто развоја различитих скала за сваку верзију, једноставније је и јефтиније задржати један универзални брзиномјер, преноси Б92.
Зато није необично да и аутомобил од 80 КС има скалу која "обећава" брзине резервисане за знатно јаче моделе – иако је у пракси никада неће досегнути.
