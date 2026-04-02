Савјет возачима да притисну једно дугме у аутомобилу: Може смањити потрошњу горива

Возачи су упозорени да постоји једноставан начин да уштеде гориво док цијене бензина и дизела расту. Стручњаци у Великој Британији савјетују да пажљивим кориштењем клима уређаја и једног дугмета на контролној табли можете значајно смањити трошкове вожње.
Возачи су посебно погођени растом цијена горива, а RAC наводи да је просјечна цијена бензина од краја фебруара порасла за осам фунти по резервоару, док власници дизела сада плаћају и до 16 фунти више за пун резервоар. До поскупљења горива дошло је и у БиХ и региону, а питање је колико ће цијене још расти. АА због тога савјетује возаче да смање непотребне вожње и прилагоде своје навике како би уштедјели гориво.
Преминула дјевојчица коју је отац херој спасавао из пламена: ''Отишла код свог тате''
Стручњаци из LKQ Euro Car Parts истичу да се највећа уштеда може постићи контролисаним кориштењем клима уређаја.
"Кориштење клима уређаја може повећати потрошњу горива и до 10%, док отварање прозора при већим брзинама смањује ефикасност због отпора ваздуха. Док возите спорије или стојите, користите прозоре за хлађење и смањите употребу клима уређаја. Још боље, покушајте да га уопште не користите и прилагодите одјећу температури како не бисте морали да користите гријање или хлађење", савјетују из LKQ Euro Car Parts, пише Express.
Клима уређај троши више горива јер мотор мора да ради јаче како би покренуо систем. Кратке вожње додатно повећавају потрошњу јер клима уређај мора брзо да расхлади унутрашњост аутомобила.
RAC истиче да је ово посебно изражено код старијих аутомобила, док новији модели са ефикаснијим системима троше мање горива.
Прекинут дневни раст: Пада цијена злата
Прекидач за клима уређај обично се налази на централној конзоли изнад мјењача, а у новијим возилима може се контролисати и путем инфотаинмент система. KwikFit истиче да просјечна потрошња клима уређаја износи између 0,2 и 0,4 литра по сату вожње, односно повећање потрошње горива од 8 до 10 процената.
