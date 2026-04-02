У току велика акција полиције у Градишци, заплијењена велика количина "сканка"

Огњен Матавуљ
02.04.2026
08:56

На подручју Градишке у току је велика акција полиције у којој је ухапшено више особа и заплијењена је велика количина марихуане, сазнаје АТВ.

Акцију спроводе полицијски службеници ПУ Градишка, Жандармерије, Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске и САЈ.

”Акција се спроводи с циљем сузбијања и процесуирања кривичних дјела из области злоупотребе наркотика. У току су претреси на више локација, а у досадашњим активностима ухапшено је шест особа осумњичених за недозвољену производњу и промет дроге”, каже извор АТВ-а.

АТВ незванично сазнаје да је до сада заплијењено око 50 килограма марихуане.

Више информација биће познато у току дана.

