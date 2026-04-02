Снимљен узнемирујући покушај убиства: Покушао гурнути човјека под воз

Мушкарац стар 26 година оптужен је за покушај убиства након што је, према наводима тужилаштва, покушао гурнути непознату особу под надолазећи воз на жељезничкој станици у Сијетлу.
Како преносе амерички медији, ријеч је о Елисиу Мелендезу, који је 19. марта наводно пришао жртви с леђа управо у тренутку када је воз улазио у станицу, те покушао да је гурне на шине.
Према судским документима, мушкарац је успио задржати равнотежу и избјећи пад, иако је нападнут два пута.
Истражиоци наводе да снимци надзорних камера показују како је осумњичени темпирао напад у тренутку доласка воза, што, како тврде тужиоци, указује на намјеру да нанесе максималну штету.
Након инцидента, Мелендез је побјегао са мјеста догађаја, али је неколико дана касније идентификован и ухапшен у једној установи за лијечење.
Током испитивања негирао је учешће у нападу, тврдећи да је можда неко други носио његову одјећу, па чак и изјавио: 'Можда је то био мој близанац којег немам'.
Тужилаштво је затражило да му се одреди кауција од 750.000 долара, уз образложење да представља опасност за јавност.
Судски записи откривају и да Елисио Мелендез има дијагностиковану шизофренију те ранију историју насилних инцидената, укључујући случај из 2019. године који је одбачен јер није био способан за суђење.
Након тога је био смјештен у психијатријску установу, а касније пуштен уз надзор. Овај случај поново је отворио питања безбједности у јавном превозу и третмана особа с озбиљним менталним потешкоћама.
