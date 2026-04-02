Хитно упозорење Америке: Напад могућ у наредних 24 до 48 сати

Аутор:АТВ
Коментари:0
Америчка амбасада у Ираку упозорила је данас да су у Багдаду у наредна 24 до 48 сати могући напади милитантних група које су повезане са Ираном, и позвала је Американце који се налазе у тој земљи да одмах напусте Ирак.
"Ирачке терористичке милиције повезане са Ираном могу имати намјеру да изврше нападе у центру Багдада у наредних 24 до 48 сати. Иран и терористичке милиције повезане са Ираном извршили су широко распрострањене нападе", наводи се у упозорењу које је америчка амбасада у Багдаду објавила на платформи Икс.
Амбасада је у саопштењу које је објављено на званичном сајту навела да "Иран и његове повезане терористичке милиције могу да намјеравају да циљају америчке универзитете у Багдаду, Сулејманији и Дохуку, заједно са другим универзитетима за које се сматра да су повезани са Сједињеним Државама".
"Иран је посебно пријетио америчким универзитетима широм Блиског истока. Иран и терористичке милиције повезане са Ираном извршили су широко распрострањене нападе на америчке грађане, мете повезане са Сједињеним Државама широм Ирака, укључујући регион Ирачког Курдистана (ИКР), као и на ирачке институције и цивилне мете", наводи се у саопштењу.
