Хитно упозорење Америке: Напад могућ у наредних 24 до 48 сати

АТВ
02.04.2026 08:13

Америчка амбасада у Ираку упозорила је данас да су у Багдаду у наредна 24 до 48 сати могући напади милитантних група које су повезане са Ираном, и позвала је Американце који се налазе у тој земљи да одмах напусте Ирак.

"Ирачке терористичке милиције повезане са Ираном могу имати намјеру да изврше нападе у центру Багдада у наредних 24 до 48 сати. Иран и терористичке милиције повезане са Ираном извршили су широко распрострањене нападе", наводи се у упозорењу које је америчка амбасада у Багдаду објавила на платформи Икс.

Амбасада је у саопштењу које је објављено на званичном сајту навела да "Иран и његове повезане терористичке милиције могу да намјеравају да циљају америчке универзитете у Багдаду, Сулејманији и Дохуку, заједно са другим универзитетима за које се сматра да су повезани са Сједињеним Државама".

"Иран је посебно пријетио америчким универзитетима широм Блиског истока. Иран и терористичке милиције повезане са Ираном извршили су широко распрострањене нападе на америчке грађане, мете повезане са Сједињеним Државама широм Ирака, укључујући регион Ирачког Курдистана (ИКР), као и на ирачке институције и цивилне мете", наводи се у саопштењу.

