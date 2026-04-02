Инцидент у Аустрији: Хрват тражио неисплаћене плате, па добио батине од колега

02.04.2026 07:59

У аустријском Граcу протеклог викенда догодио се крајње необичан и бруталан инцидент повезан с неисплаћеним платама радника из Хрватске.

Према наводима аустријских медија, у суботу навече дошло је до жестоког обрачуна када је држављанин Хрватске покушао од бившег послодавца наплатити дуговања за заостале плате. Умјесто зарађеног новца, завршио је с тешким повредама у болници.

Претукле га бивше колеге

Како је саопštила полиција, пријава о наношењу тешких тјелесних повреда запримљена је око 19 сати.

Истрагом је утврђено да је 41-годишњи држављанин Хрватске дошао на адресу становања свог бившег послодавца како би затражио исплату неисплаћених плата.

Међутим, умјесто бившег шефа, на тој локацији затекао је више мушкараца, наводно својих бивших колега. Према њиховим тврдњама, Хрват им је наводно пријетио ножем, након чега је ситуација убрзо ескалирала.

У физичком обрачуну мушкарци су га брутално напали, а према првим информацијама један од њих га је лопатом ударио у главу.

Иако тешко повријеђен и обливен крвљу, мушкарац је успио побјећи с мјеста догађаја.

Полиција истражује све околности

Полицијска патрола пронашла га је нешто касније, a nакон указане прве помоћи, превезен је у Универзитетску болницу у Граcу, гдје је задржан на даљњем лијечењу.

Аустријска полиција сада утврђује све околности овог инцидента, укључујући начин на који је дошло до сукоба, као и евентуалну одговорност свих учесника туче.

(Црна-Хроника)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

