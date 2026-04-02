Киша, снијег и олујна бура: Погледајте температуре у градовима

У Републици Српској данас се очекује претежно облачно вријеме са слабим до умјереним падавинама. Док ће у нижим крајевима падати киша, планински предјели су под бијелим покривачем, а олујна бура у Херцеговини већ прави озбиљне проблеме возачима.
Јутро у Српској освануло је хладно и тмурно, а под утицајем висинског циклона падавине су већ забиљежене у већини крајева. У нижим предјелима пада киша, док су виши предјели под сусњежицом и снијегом. Посебан опрез савјетује се возачима због јаке буре са олујним ударима која дува на југу земље.
Према подацима Хидрометеоролошког завода, јутрос је најхладније било на Хан Пијеску гдје је измјерено нула степени. Тек један степен изнад нуле забиљежен је на Чемерну, док је на Сокоцу измјерено два степена. Мркоњић Град биљежи три степена, док је у Бањалуци, Новом Граду и Рибнику измјерено четири степена Целзијуса.
Аустралија уводи бруталне забране за коцкање, ево шта се све мијења
У Бијељини, Фочи и Зворнику температура износи пет степени, док је шест степени измјерено у Добоју, Приједору, Вишеграду и Рудом. Најтоплије је на југу Херцеговине, па Билећа биљежи десет, а Требиње тринаест степени Целзијуса.
Током дана наставиће се облачно вријеме са кишом у нижим и снијегом у вишим предјелима. Већа количина падавина очекује се у вечерњим часовима, посебно у брдско-планинским подручјима. Максимална дневна температура ваздуха кретаће се од шест до једанаест степени, на југу до петнаест степени, док ће на планинама бити свега два степена Целзијуса.
У највећем граду Српске данас ће бити облачно са кишом, која ће послијеподне бити јачег интензитета. Дуваће слаб до умјерен сјеверни вјетар, а максимална дневна температура износиће око девет степени Целзијуса. Због мокрих коловоза и смањене видљивости, возачима се препоручује максималан опрез.
