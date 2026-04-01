Ова комбинација је донијела милионе: Колике су шансе да се одиграју баш ови бројеви?

01.04.2026 22:19

Фото: screenshot / ATV

Један срећник у Параћину на лото листићу изабрао је бројеве 16, 22, 24, 26, 32, 35, 38. Ови бројеви су му донијели 10.200.000 КМ и засигурно промијенили живот.

Колике су шансе да се одигра ова комбинација?

Иза сваке комбинације стоји иста математика. У игри Лото 7/39 постоји више од 15 милиона различитих комбинација, а вјероватноћа да погодите баш једну конкретну, укључујући и ову, износи 1 према 15.380.937. То значи да ова комбинација није ни мање ни више вјероватна од било које друге.

Оно што често збуњује играче није математика, већ начин на који људи бирају бројеве. Већина се ослања на датуме, па зато доминирају бројеви до 31, или на неку личну симболику и „срећне“ бројеве. Због тога комбинације које имају неки образац или значење дјелују привлачније, док оне без јасне логике, попут ове извучене, изгледају „случајније“ и самим тим увјерљивије.

Лото бубањ

С времена на вријеме појављују се и анализе које показују да су неки бројеви чешће извлачени од других. Тако су, према доступним подацима, у Србији међу учесталијима били бројеви 35, 3, 8, 9, 13 и 31. Ипак, то не значи да су они на било који начин „повлашћени“. Свако извлачење је независно и сваки број има исту шансу да се појави.

Упркос томе, играчи често вјерују да постоји начин да се комбинација „паметно“ одабере. Избјегавају низове, воде рачуна о парним и непарним бројевима или покушавају да прате статистику. Али лото не „памти“ претходна извлачења и не постоји систем који може повећати шансе за добитак.

Зато комбинација 16, 22, 24, 26, 32, 35, 38 није ни необична ни посебна. Она је једна од милиона могућих, са потпуно истом вјероватноћом као и свака друга. Једино што у цијелој причи заиста одудара јесте чињеница да ју је неко заиста одиграо и погодио.

