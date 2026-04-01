Путин: Конкурентни демократски избори - обавезан инструмент за формирање јаке власти

01.04.2026 21:37

Конкурентни демократски избори у Русији сада су троструко важнији, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

"Конкурентни демократски избори су обавезан, неопходан уставни инструмент за формирање јаке и ефикасне власти. То је увијек важно, стално то понављам. За нас, и сада, у нашим условима, то је двоструко и троструко важније", рекао је Путин на састанку са члановима Централне изборне комисије Русије.

Он је напоменуо да демократски избори осигуравају повјерење народа у власт и гарантују стабилност и континуитет развоја.

"То је основа повјерења људи у државу, њиховог директног учешћа у процесу управљања својом земљом и формирања владиних тијела - и, самим тим, њиховог повјерења у ту владу. И политичке стабилности и континуитета сувереног развоја", објаснио је Путин.

Руски лидер је навео да је приоритет изборног система Русије све што гарантује једнакост кандидата и правичност борбе.

"Наш изборни систем, наш најсавременији изборни систем, стар је преко 30 година. Приоритети и критеријуми су јасни. То је све што гарантује једнакост кандидата, правичност борбе, непобитност резултата и заштиту од манипулација и криминалних напада, укључујући и од сајбер-пријетњи. Истовремено, (приоритет је све што) проширује доступност избора и чини процес изражавања воље што је могуће погоднијим за људе", рекао је Путин.

Предсједник Русије је затражио од чланова Централне изборне комисије да посебну пажњу обрате на питања безбједности избора и одржавају контакт са Министарством унутрашњих послова и другим надлежним органима.

Према његовим ријечима, никаква спољна сила не сме имати ни најмање шансе да се мијеша у руске изборе.

"Какав ће бити посланички корпус, како ће се формирати фракције, то ће, наравно, одлучити народ Русије и само он. Још једном наглашавам да никоме, никаквим спољним силама, не треба дати ни најмању шансу да се мијеша или утиче на ток, а камоли на исход, народног гласања", истакао је руски лидер.

"Сузбијаћемо сваки покушај да се избори искористе за дестабилизацију друштва", додао је предсједник.

Он је напоменуо да сваки грађанин Русије мора бити увјерен у снагу свог гласа и легитимност избора.

"У великој мери од вас зависи да сваки грађанин разуме значај и моћ свог гласа и буде увјерен у легитимитет укупног резултата", оцијенио је Путин.

