ИРГЦ: Нападнут носач авиона "Линколн", има мртвих

01.04.2026 19:13

Носач авиона Абрахам Линколн
Фото: Централна команда

Иранска Револуционарна гарда (ИРГЦ) саопштила је данас да је у више координисаних операција напала америчке и израелске војне циљеве у региону, укључујући флоту носача авиона "Абрахам Линколн" у сјеверном дијелу Индијског океана.

Како се наводи, присилили су га да се повуче са претходне позиције и склони у дубину океана, и америчке базе у Заливу, уз, како тврде, значајне губитке по непријатељске снаге.

Према званичном саопштењу, напади су укључивали комбинацију балистичких и крстарећих ракета, као и самоубилачких дронова, а циљеви су обухватали радарске системе, бродове и складишта војне опреме, пренео је Тасним.

Поред тога, иранске снаге тврде да су у сличним операцијама у Уједињеним Арапским Емиратима уништене америчке војне базе и тајни центри, при чему је 37 америчких официра наводно погинуло.

Руководство Револуционарне гарде је истакло да је контрола Ормуског мореуза чврсто у њиховим рукама и да га неће отворити према, како наводе, "америчким пријетњама и провокацијама".

Сједињене Америчке Државе и Израел напали су 28. фебруара ујутро Иран у, како је саопштено, "превентивним нападима", до којих је дошло након неуспјеха током више рунди преговора о иранском нуклеарном програму.

Иран је затим покренуо масовне ударе у знак одмазде на Израел и на мете које се повезују са САД широм региона Блиског истока.

(б92)

