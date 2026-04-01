Здравствени радници траже повећање плате од 20 одсто

Аутор:АТВ
Коментари:2
Дан након што је усвојен сет закона који обезбјеђује услове за повећање плата у, између осталог, здравству у Републици Српској, синдикати су у највећој болници у Српској организовали информативни скуп. Јуче се спекулисало да се ради о окупљању због недовољног повећања плата - из Клиничког центра данас слика која личи на скуп подршке директору УКЦ-а.
Директором су очигледно јако задовољни. Повећањем од 5 до 10 одсто нису одушевљени. Траже више.
"Тражимо даље повећање плате за здравствене раднике. Стојимо иза тога да би ми и даље били задовољни најмање са 20 одсто а ако се то не деси у наредном периоду синдикати ће одлучити даље шта и како", рекао је Јовица Мишић, предсједник Струковног синдиката доктора медицине.
"Организовали смо овај скуп да информишемо раднике о повећању плата које је усвојено и о примјенама измјена закона о платама. Истакли смо да је за нас било проблематично да су се одлике о повећању плата без правог социјалног дијалога", рекао је Александар Драгушић, предсједник Репрезентативне синдикалне организације.
Важно је да су примања редовна и да се измирују обавезе, порука је очигледно тренутно врло популарног директора УКЦ-а. Обећава да је повећање плата за 5 одсто тек почетак.
"Ово је само почетак онога што нас очекује у овој години. Драго ми је рећи да је ово први корак у побољшању статуса здравствених радника.Сигурно да ће моје опредјељење бити да као установа најприје водимо рачуна о нашим радницима", рекао је Никола Шобот вршилац дужности генералног директора УКЦ-а.
Први човјек УКЦ-а најавио је и измјену систематизације. Још 90 медицинских сестара и техничара могу очекивати додатно повећање на основу стручних и професионалних компетенција. Шобот се из УКЦ-а упутио у зграду Владе. Редовност плата и доприноса је најважнија, поновљено је и на састанку с министром Аленом Шеранићем. Редовност није увијек била правило, а ни подршка радника менаџерима болница у Српској.
Добре вијести за раднике у здравству стижу и из Министарства финансија. Влада је већ завршила посао у вези са здравственим додатком. Обрачун додатка креће од априлске плате.
Додатак медицинским радницима биће, колико сам ја разумјела, 250 КМ по раднику и он ће се почети исплаћивати од 1. априла ове године", каже Зора Видовић министар финансија Републике Српске.
Око 45 милиона марака обезбијеђено је за исплату здравственог додатка од данас до краја године. Најновије повећање плата у здравству коштаће Владу додатних 23 милиона марака.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
06
58
06
54
21
57
21
45
21
37
Тренутно на програму