Додик: Задовољство јер се наставља реализација пројеката усмјерених за подршку пензионерима

01.04.2026 18:15

Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да му је драго да се наставља реализација пројекта који је раније иницирао како би се унаприједио квалитет живота пензионера.

"Драго ми је да и ове године настављамо реализацију пројекта који сам у ранијем периоду иницирао с Удружењем пензионера у циљу унапређења квалитета живота наших пензионера", написао је Додик на Иксу.

Из буџета предсједника Републике Српске за ову годину издвојено је 1,5 милиона КМ за бесплатну бањску рехабилитацију 6.000 пензионера у бањама широм Српске.

