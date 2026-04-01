Logo
Large banner

Исплаћено 7,9 милиона КМ за подстицаје у пољопривредној производњи

01.04.2026 16:05

Коментари:

2
Фото: АТВ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, данас је, посредством Агенције за аграрна плаћања, исплатило 7.906.400 КМ за подстицаје у пољопривредној производњи и то за 644 корисникa.

"Исплаћене су сљедеће мјере - регресирано дизел гориво за 2025. годину (мај-новембар) у износу од 4.302.614 КМ, подршка самозапошљавању инжењера пољопривреде у износу од 639.990 КМ, подршка за подизање нових засада у износу од 466.000 КМ, подршка за очување аутохтоних раса у износу од 26.100 КМ", саопштено је из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Истакли су да су исплаћена средства и за подршку успостављању тестних станица у пчеларству у износу од 19.994 КМ.

"Такође су исплаћене и наредне мјере - подршка суфинансирању премије осигурања у износу од 945.242 КМ, подршка за подизање противградне мреже у износу од 151.967 КМ, подршка за набавку опреме у сточарској производњи у износу од 264.819 КМ, подршка за набавку опреме за прераду и складиштење на газдинству у износу од 802.268 КМ, подршка за инвестиције у наводњавању и куповину пластеника у износу од 71.898 КМ и подршка за набавку јуница у износу од 215.508 КМ", истиче се у саопштењу.

Подијели:

Тагови :

Коментари (2)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner