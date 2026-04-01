Logo
Large banner

Америка наредила истрагу због еутаназије дјевојке (25) у Шпанији

Аутор:

АТВ
01.04.2026 16:01

Коментари:

0
Ноелија Кастиљо жртва групног силовања умрла путем еутаназије
Фото: Screenshot / X

Шпанија је оштро критиковала америчку владу због покретања истраге о случају еутаназије у Барселони, што је отворило дипломатски спор око људских права и права на достојанствену смрт.

Повод је процурјели амерички дипломатски допис којим се амбасади САД-а у Мадриду налаже да истражи одлуку шпанских власти да прошле седмице допусте еутаназију Ноелији Кастиљо (Noelia Castillo), жртви сексуалног насиља.

Након што је преживјела више силовања те покушај самоубиства након којег је остала парализована и у сталним боловима, 25-годишња Кастиљо затражила је одобрење за потпомогнуто самоубиство у складу са шпанским законом о праву на смрт из 2021. године. Њена породица противила се тој одлуци и водила 18-мјесечну правну битку како би је спријечила, али без успјеха.

У процурјелом документу, чију аутентичност Политико (Politico) није могао потврдити, амерички званичници изразили су забринутост због примјене шпанског закона „у случајевима који укључују психијатријска стања и патњу која није терминална“ те наложили дипломатама да шпанским властима пренесу „озбиљну забринутост“ Вашингтона.

Оштре реакције из Шпаније

Спор долази у ширем контексту погоршаних односа између САД-а и Шпаније, уз неслагања око издвајања за НАТО и одбијања Мадрида да подржи рат против Ирана. Реакције у Шпанији биле су оштре. Министарка здравља Моника Гарсија (Mónica García) поручила је предсједнику САД-а Доналду Трампу да престане „забијати нос“ у унутрашње послове Шпаније.

Познати глумац иде на еутаназију: Живот му се претворио у пакао након операције

„Шпанија је озбиљна држава, са снажним здравственим системом и правним оквиром који штити и брине о свим људима, укључујући оне који затраже помоћ да умру достојанствено у законски регулисаним условима, уз процјену клиничких одбора и потврду судова“, написала је на мрежи Икс (X).

Додала је и да је забрињавајуће што се Вашингтон бави смрћу једне Шпањолке, док „хиљаде неосигураних људи сваке године умиру у Сједињеним Државама, а Трамп подржава и спроводи кршења људских права у Гази и Ирану“. „Нека престане гурати ултрадесничарску међународну агенду забијајући нос гдје му није мјесто“, истакла је.

Ово су посљедње ријечи жртве групног силовања која је умрла путем еутаназије

Предсједник Каталоније Салвадор Иља (Salvador Illa) такође је одбацио критике америчког Стејт департмента да случај није правилно вођен. „Бранићемо свим снагама стручњаке из нашег здравственог система од било каквих злонамјерних напада који покушавају поткопати њихов рад“, поручио је.

„Бранимо право на достојанствену смрт, након што смо усвојили један од најнапреднијих и најузорнијих правних оквира на свијету“, напоменуо је.

ЕУ чланице саме одређују правила

Шпанија је легализовала еутаназију и медицински потпомогнуто самоубиство 2021. године, чиме се придружила малој групи европских земаља попут Белгије и Холандије у којима је таква пракса дозвољена под строгим условима.

Тамо гдје је легална, пракса се брзо шири. У Белгији је број случајева еутаназије у посљедњих 20 година порастао више од десет пута, са неколико стотина почетком 2000-их на више од 4.400 у 2025. години, што чини око четири одсто свих смрти.

Право Европске уније не регулише директно еутаназију, па државе чланице саме одређују правила, што ствара различите приступе и подстиче све интензивније политичке и етичке расправе, посебно у случајевима који укључују психијатријске болести.

(Индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ноелија Кастиљо

eutanazija

Шпанија

Америка

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

05

Жена пала са седмог спрата, није јој било спаса

06

58

ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херицлије на турниру у Лакташима

06

54

АТВ јутро, 06.04.2026.

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner