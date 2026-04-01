Страшна судбина: Валентину усмртио друг са којим је читаво вече била у кафани?!

01.04.2026 15:50

Фото: Društvene mreže

Дјевојка Валентина В. (22) подлегла је повредама које је задобила у саобраћајној несрећи која се догодила 28. марта око 3 сата ујутро када ју је колима покосио њен друг У. М. (21) са којим се те вечери дружила у локалном кафићу.

Подсјетимо, саобраћајна несрећа се догодила у Сивцу код Сомбора. Том приликом је Валентина В. (22) задобила повреде од којих је преминула када ју је, како се сумња, на обиљеженом пјешачком прелазу покосио "цитроен" којим је управљао У. М. (21).

Несрећан сплет околности и зла судбина хтјели су да Валентину колима покоси и одведе је у смрт управо њен пријатељ.

Страдала дјевојка из Сивца

Србија

Туга: Ово је дјевојка коју је усмртио цитроен на пјешачком

"Он је на крају журке изашао из локала неколико минута пре ње и покосио је аутомобилом на пешачком прелазу", кажу познаници породице и појашњавају:

"Обоје су кренули кући из кафића око 3 сата. Међутим, он је изашао који минут прије ње. Не знам шта му би, али кажу да је дао гас и достигао око 100 километара на час, па се убрзо нашао код пјешачког прелаза, гдје се нашла Валентина која је тада кренула ка својој кући. Није стигао да укочи и покосио је своју другарицу. Одмах је ухапшен и психички му је веома тешко, поготово од када је чуо да му је другарица преминула у понедјељак. Чула сам да од туге у притвору одбија да једе и пије. Тешко и њему, а и њеној породици. Туга божија", рекла је познаница породице преминуле дјевојке.

У званичном саопштењу полиције наведено је да је осумњичени У. М. ухапшен, а након саслушања одређен му је притвор до 30 дана.

"Припадници Министарства унутрашњих послова у Сомбору ухапсили су У. М. (21) из Сивца због постојања основа сумње да је учинио кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја. Он се сумњичи да је 28. марта, око 3 сата ујутру, у Сивцу изазвао саобраћајну несрећу, возећи "цитроен" ударио дјевојку (22) која је прелазила улицу на обиљеженом пјешачком прелазу.

Двадесетдвогодишња дјевојка је од задобијених повреда преминула у Општој болници у Сомбору.

(Ало)

