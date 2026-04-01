Туга: Ово је дјевојка коју је усмртио цитроен на пјешачком

Двадесетдвогодишња В. В. преминула је од посљедица тешких повреда задобијених у саобраћајној несрећи која се догодила 28. марта око три сата ујутру у Сивцу, код Сомбора.
Према досадашњим информацијама, до несреће је дошло када је, како се сумња, аутомобил марке "цитроен", којим је управљао У. М. (21), ударио дјевојку док је прелазила улицу на обиљеженом пјешачком прелазу.
Она је са тешким повредама хитно превезена у Општу болницу у Сомбору, гдје је, упркос напорима љекара, подлегла повредама.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Сомбору ухапсили су У. М. због сумње да је извршио кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја.
Прогноза која ће многе разочарати: Ево какво нас вријеме очекује послије Васкрса
Након задржавања до 48 сати, осумњичени је, уз кривичну пријаву за кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја, приведен Вишем јавном тужилаштву у Сомбору, преноси "Телеграф".
Судија за претходни поступак прихватио је приједлог тужилаштва и одредио му притвор у трајању до 30 дана.
Истрага о свим околностима ове несреће је у току.
07
05
06
58
06
54
21
57
21
45
