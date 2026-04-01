Прогноза која ће многе разочарати: Ево какво нас вријеме очекује послије Васкрса

Аутор:АТВ
Коментари:0
До викенда у нашем региону јесење вријеме, онда отопљење, па опет погоршање.
Од данас почиње утицај циклона уз спуштање хладног ваздуха са сјевера.
Побољшање и осјетно отопљење се очекује од викенда, али јутарњи прорачуни поново “пријете” погоршањем и захлађењем послије 12. априла, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.
"Од данас ка нама свој утицај шири јак циклон са центром у околини Сицилије, док се са сјевера спушта нова количина хладног ваздуха. Падавине ће касно послије подне и увече захватити јужне дијелове региона и ширити се ка сјеверу. Падаће киша, а на планинама преко 800 метара надморске висине ће поново бити сусњежице и влажног снијега. Дневни максимуми од 4 до 14 степени", наводи се у објави.
Друштво
Преовладаваће умјерено до знатно облачно, на западу региона и над сјеверним Јадраном углавном суво, али над осталим дијеловима уз кишу повремено и снијег преко 800 метара надморске висине. Падавине неће бити тако обилне као код прошлог циклона, али ће планински дијелови БиХ, Црне Горе и Србије акумулирати од 35 до 45 милиметара талога. Над осталим предјелима углавном до 10 милиметара. Дуваће умјерен, повремено и јак сјеверни вјетар, а дуж Јадрана јака и олујна бура. Температуре ваздуха знатно испод просјека, најчешће од 4 до 12 степени Целзијуса.
За викенд се очекује јачање антициклона, стабилизација и отопљење, тако да би се већ у недјељу максимуми кретали од 14 до 21 степен.
"Пријатно прољетно вријеме ће нас пратити негдје до око 12. априла. Биће претежно сунчано уз свјеже ноћи, без мраза и дневне максимуме од 15 до 23 степена. Међутим, послије тог датума има најава да је могуће ново захлађење, те би средина мјесеца поново могла бити кишовита и релативно хладна", наводи се у објави.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму