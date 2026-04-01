Logo
Large banner

Ватрогасци прискочили у помоћ електричарима у Прњавору - ВИДЕО

Аутор:

АТВ
01.04.2026 11:51

Коментари:

0
Ватрогасци помогли електричарима
Фото: Уступљена фотографија

У недјељу 29.03.2026. год, екипа Теренске јединице "Електрокрајине" у Прњавору је била ангажована на отклањању квара на далеководу Штрпци, на локација Мусе-Ружевци на ријеци Укрини.

Због излива Укрине из корита електромонтери нису били у могућности отклонити квар без асистенције Територијално ватрогасно-спасилачке јединице Прњавор.

Двојица ватрогасаца-спасиоца Слађан Милановић и Ђорђе Лепир су чамцем уз асистенцију колега Јовице Микића и Рајка Шушка са обале, извлачила прекинуто далеководно уже из воде у изразито тешким и по живот опасним условима, приликом чега су у води, користећи клеме, крпили уже уз савјете електричара са обале.

Суд БиХ

Хроника

Бањалучанину година затвора због утаје 94.000 КМ пореза

Дамир Васић, руководилац Теренске јединице Прњавор, је исказао захвалност храбрим припадницима Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице и њиховом старјешини Драгану Миладиновићу што су, упркос великом безбједносном ризику, омогућили да мјештани околних села добију електричну енергију.

"Колико је овај посао опасан, потврђује и то да је исти дан на тој локацији наш електромонтер Дарио Дујаковић, радећи на отклањању квара, доживио повреду (струјни удар), али је, срећом, избјегао теже повреде. Колеги Дарију захваљујемо на несебичном залагању и желимо брз опоравак", кажу у "Електрокрајини"..

Руководилац Теренске јединице Прњавор се, такође, захвалио градоначелнику Прњавора, Дарку Томашу, и Управи "Електрокрајине“ на челу са директором Сашом Поповићем, који су дали пуну подршку у рјешавању овог сложеног проблема.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ватрогасци

Spasioci

"Elektrokrajina"

Електрокрајина

Прњавор

Коментари (0)
Large banner

Наградна игра-мтел

Аутомобил у снијегу

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

21

45

21

37

21

29

21

24

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner