Ватрогасци прискочили у помоћ електричарима у Прњавору - ВИДЕО

Аутор:АТВ
Коментари:0
У недјељу 29.03.2026. год, екипа Теренске јединице "Електрокрајине" у Прњавору је била ангажована на отклањању квара на далеководу Штрпци, на локација Мусе-Ружевци на ријеци Укрини.
Због излива Укрине из корита електромонтери нису били у могућности отклонити квар без асистенције Територијално ватрогасно-спасилачке јединице Прњавор.
Двојица ватрогасаца-спасиоца Слађан Милановић и Ђорђе Лепир су чамцем уз асистенцију колега Јовице Микића и Рајка Шушка са обале, извлачила прекинуто далеководно уже из воде у изразито тешким и по живот опасним условима, приликом чега су у води, користећи клеме, крпили уже уз савјете електричара са обале.
Хроника
Дамир Васић, руководилац Теренске јединице Прњавор, је исказао захвалност храбрим припадницима Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице и њиховом старјешини Драгану Миладиновићу што су, упркос великом безбједносном ризику, омогућили да мјештани околних села добију електричну енергију.
"Колико је овај посао опасан, потврђује и то да је исти дан на тој локацији наш електромонтер Дарио Дујаковић, радећи на отклањању квара, доживио повреду (струјни удар), али је, срећом, избјегао теже повреде. Колеги Дарију захваљујемо на несебичном залагању и желимо брз опоравак", кажу у "Електрокрајини"..
Регион
Руководилац Теренске јединице Прњавор се, такође, захвалио градоначелнику Прњавора, Дарку Томашу, и Управи "Електрокрајине“ на челу са директором Сашом Поповићем, који су дали пуну подршку у рјешавању овог сложеног проблема.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 д0
Друштво
4 д1
Друштво
4 д0
Друштво
4 д0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму