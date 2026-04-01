''Воде Српске'' упозоравају: Топљење снијега може да утиче на раст водостаја

01.04.2026 11:22

''Воде Српске'' упозоравају: Топљење снијега може да утиче на раст водостаја
На ријекама у Републици Српској ситуација је данас мирна, али је и даље неопходан опрез јер у наредним данима топљење снијега може да утиче на раст водостаја, упозорили су из Јавне установе "Воде Српске".

Посебну пажњу треба обратити на Врбању, Усору, Јању, Рибник, Пливу и остале бујичне токове на подручјима гдје је у претходном периоду пала већа количина снијега, наведењно је у саопштењу "Вода Српске".

Раст водостаја појединих бујичних токова измјерен је већ у сриједу ујутро, попут Врбање и Усоре.

Са порастом дневних температура доћи ће и до интензивнијег топљења снијега, па би већ у суботу и недјељу, 4. и 5. априла, могло доћи и до осјетнијег раста бујичних ријека, истиче се у саопштењу.

Из "Вода Српске" додају да је неопходан опрез и у наредним данима, посебно у зонама бујичних токова.

