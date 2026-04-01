Олуја направила хаос у Хрватској: Острво потпуно одсјечено, најгоре се тек очекује

Аутор:АТВ
Коментари:0
Олујна бура која је у Хрватској захватила подручје Кварнера током ноћи већ је изазвала озбиљне потешкоће, док метеоролози упозоравају да се врхунац невремена тек очекује. На Крчком мосту измјерен је у јутарњим сатима екстреман удар вјетра од чак 160,2 километра на сат, што спада у орканску јачину.
Снажан вјетар већ је проузроковао материјалну штету у Ријеци. На Сушаку је срушена наплатна кућица изнад поликлинике КБЦ Ријека, али у том инциденту, срећом, није било повријеђених. Из Поморског метеоролошког кабинета у Ријеци упозоравају да ће се удари вјетра током дана додатно појачавати. Иако су температуре тек незнатно ниже него претходног дана, јак вјетар знатно појачава осјећај хладноће.
Наука и технологија
Више од половине Европљана признаје да у јавности погледа у телефон непознате особе
У Лици и Горском котару већ пада снијег, а постоји могућност да га бура донесе и до обале. Нестабилне временске прилике задржаће се током сриједе и дијела четвртка, након чега се очекује постепено смиривање. За ускршње празнике најављује се стабилније вријеме – сунчано, суво и осјетно топлије.
Ватрогасци из Приморско-горанске жупаније наводе да је ноћ, упркос тешким временским условима, протекла без већих интервенција. До јутра су уклоњена тек поједина стабла са саобраћајница, али како вјетар јача, очекује се повећан број интервенција, пише 24сата.хр.
"Ствари се захуктавају, бура све јаче дува, а телефони су почели чешће да звоне. Очекујемо пораст броја интервенција", наводе из оперативног центра.
Република Српска
Шобот: У наредном периоду додатна повећања плата
На терену су све расположиве службе, а већ су забележени срушени контејнери и саобраћајни знакови. Из предузећа Ријека плус поручују да ће оштећена кућица бити санирана тек када временски услови то дозволе. Саобраћај се тренутно одвија отежано, једном траком.
Проблеми су захватили и ширу саобраћајну мрежу. Због јаког вјетра затворена је дионица аутопута А1, саобраћај је обустављен преко Пашког моста, док су трајектне линије према Пагу привремено укинуте.
На озбиљност ситуације упозорио је и Државни хидрометеоролошки завод (ДХМЗ), који је издао упозорења за шире подручје Кварнера, као и за ријечку и сплитску регију и Велебитски канал. Ријеч је о временским условима који могу представљати опасност по здравље и живот људи, нарочито на мору, али и проузроковати значајну материјалну штету.
Република Српска
Сар: Захвалност Додику за охрабрење и подршку народу Израела
Грађанима се препоручује да прате званичне информације, одложе путовања уколико је могуће и избјегавају излагање јаком вјетру, посебно на отвореним и приобалним подручјима.
