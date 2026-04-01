Сар: Захвалност Додику за охрабрење и подршку народу Израела

Министар спољних послова Израела Гидеон Сар захвалио је предсједнику СНСД-а Милораду Додику на честиткама поводом Песаха и ријечима охрабрења и подршке народу Израела.
"Ово су заиста изазовна времена, али ми држимо фокус на коначном циљу, стабилности, миру и спокоју за Израел и народе Блиског истока", навео је Сар.
Он је изразио захвалност Додику на пријатељству и напорима да се у БиХ Муслиманско братство означи као терористичка организација.
"Надам се и желим да надолазеће прољеће, заједно са празницима које доноси, Песахом 11. априла и Васкрсом 12. априла, донесе промјену ка бољој будућности", навео је Сар.
