Цвијановић: Песах да буде снажан подстицај за још веће поштовање и толеранцију

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је данас Јеврејима у Републици Српској и БиХ празник Песах.
Изразила је наду, ће овај празник наде, спасења и духовног обнављања свима бити снажан подстицај за још веће разумијевање, поштовање и толеранцију.
"Поводом великог јеврејског празника Песаха, упућујем вам искрене и најтоплије честитке и желим мирне, срећне и духовном радошћу испуњене празничне дане", истакла је Цвијановићева у честитки јеврејским општинама и припадницима јеврејске заједнице у Републици Српској и БиХ.
Српски члан Предсједништва пожељела је припадницима јеврејске заједнице у Републици Српској и БиХ да им дух слободе и обнове, који Песах симболизује, обогати животе и донесе срећу и свако добро, те подсјети на важност очувања традиције и заједничких вриједности, саопштено је из Предсједништва БиХ.
Песах симболизује слободу, препричавајући и преносећи са кољена на кољено причу о ослобођењу и изласку Јевреја из мисирског ропства, под Мојсијевим вођством, описаном у Књизи изласка - Тори.
