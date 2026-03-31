Да ли ће бити повећан борачки додатак? Ево шта каже СНСД

Предсједништво СНСД-а данас је у наставку сједнице дало подршку повећању мјесечног борачког додатка, истичући да треба наставити са активностима усмјереним на унапређење стандарда борачких категорија.
Предсједништво СНСД-а предлаже Влади Републике Српске да у наредном периоду креира национални програм обнове и дигиталне модернизације школа и домова здравља у Републици Српској, саопштено је из СНСД-а.
Такође, Предсједништво сматра да је оправдана рекација Србије у вези са потписивањем савеза између Хрватске, Албаније и Приштине, јер тај савез крши Резолуцију 1244 Савјета безбједности УН.
"Овај савез усмјерен је против интереса Републике Српске и српског народа. Иницирамо разговоре са Републиком Србијом на највишем нивоу како би заједнички заштитили интересе српског народа у региону", закључено је у саопштењу СНСД-а.
