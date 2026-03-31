Да ли ће бити повећан борачки додатак? Ево шта каже СНСД

АТВ
31.03.2026 21:14

Предсједништво СНСД-а данас је у наставку сједнице дало подршку повећању мјесечног борачког додатка, истичући да треба наставити са активностима усмјереним на унапређење стандарда борачких категорија.

Предсједништво СНСД-а предлаже Влади Републике Српске да у наредном периоду креира национални програм обнове и дигиталне модернизације школа и домова здравља у Републици Српској, саопштено је из СНСД-а.

Такође, Предсједништво сматра да је оправдана рекација Србије у вези са потписивањем савеза између Хрватске, Албаније и Приштине, јер тај савез крши Резолуцију 1244 Савјета безбједности УН.

"Овај савез усмјерен је против интереса Републике Српске и српског народа. Иницирамо разговоре са Републиком Србијом на највишем нивоу како би заједнички заштитили интересе српског народа у региону", закључено је у саопштењу СНСД-а.

СНСД

Милорад Додик

Борачки додатак

Јединствени мјесечни борачки додатак

Прочитајте више

Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Република Српска

Додик о војном савезу: Тражићемо састанак руководства Српске и Србије, то је опасност за нас

3 ч

4
Предсједништво СНСД-а

Република Српска

Ново повећање плата буџетским корисницима у септембру, помоћ пензионерима и младима

4 ч

4
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Република Српска

Додик: СНСД предложио бесплатне уџбенике за основце и приправнички стаж од шест мјесеци

9 ч

2
Милорад Додик

БиХ

Додик: Узалудан посао доконих људи, државна имовина не постоји

1 д

10

Више из рубрике

Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Република Српска

Додик о војном савезу: Тражићемо састанак руководства Српске и Србије, то је опасност за нас

3 ч

4
У Службеном гласнику објављени закони којима се повећавају плате у јавном сектору

Република Српска

У Службеном гласнику објављени закони којима се повећавају плате у јавном сектору

3 ч

0
Предсједништво СНСД-а

Република Српска

Ново повећање плата буџетским корисницима у септембру, помоћ пензионерима и младима

4 ч

4
Врањеш: Избори у Мађарској важни и за Српску

Република Српска

Врањеш: Избори у Мађарској важни и за Српску

4 ч

7

  • Најновије

  • Најчитаније

23

28

Трећи амерички носач авиона испловио ка Блиском истоку

23

19

Клизиште код Маглаја угрожава стамбене објекте и Коридор 5ц

23

17

Лажна држава не иде на Мундијал: Турска славила у Приштини

22

58

Светислав Пешић иде у пензију

22

57

Станија ошамарила Асмина кад је сазнала за дијете

