Додик: СНСД предложио бесплатне уџбенике за основце и приправнички стаж од шест мјесеци

Аутор:АТВ
Коментари:2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је данас на Конференцији за новинаре да је Предсједништво странке подржало два приједлога Младих социјалдемократа.
"Млади су предложили бесплатне уџбенике од првог до деветог разреда за све ученике у Српској, што ће бити реализовано од стране Владе Српске у сарадњи са градовима и општинама", рекао је Додик.
Истиче да би Влада би учествовала са 80 одсто средстава, општине са 20, а за градове учешће Владе би било 70, а града 30 одсто.
Он истиче да су предложили да се приступи измјенама Закона о запошљавању и да приправнички стаж за факултетски образоване људе буде шест мјесеци.
"Ми то подржавамо и биће предложено у наредним данима", истакао је Додик.
Додик је поручио да ће ова странка обезбиједити побједу свог кандидата за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ на општим изборима.
"Имајући у виду да се Република Српска налази под сталним притиском, разних формалних и неформалних структура на њене надлежности, један од видљивих злоупотреба уставног положаја Републике је електронски потпис, рекао је лидер СНСД-а, Милорад Додик.
Србија
Огласио се Ивица Дачић о наставку лијечења, посебно се захвалио Стевандићу
Додик је истакао изјавио је да захтјев за електронски потпис представља злоупотребу уставне надлежности Републике Српске због чега ће бити покренут кривични поступак.
"Овај захтјев јесте злоупотреба уставне надлежности Републике Српске. Покренућемо кривични поступак ради оваквог захтјева", рекао је Додик.
Он је истакао да је подршка у јавности СНСД од 33 до 41 одсто.
"Разматрали смо и анализирали стање у партији, организационо и мобилно стање, као и финансије, јер СНСД дјелује у специфичним околностима зато што је фашистичким и насилним одлукама Кристијана Шмита забрањено да располажемо средствима. То је дискриминација", Додик.
Он је истакао да је СНСД партија која се препознаје као државотворна и која ради на темељима онога што се зове Република Српска
"А то што се тиче грла који прокишњава на све стране зове се Босна и Херцеговина са којом смо све мање заинтересовани да радимо", рекао је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
17
12
17
03
16
59
16
44
16
37
Тренутно на програму