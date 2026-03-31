Мазалица: Дегутантно Вукановићево срозавање дигнитета Народне скупштине

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица рекао је да су већ сви навикли на "пребачаје" посланика Небојше Вукановића, али да већ постаје дегутантно.
Истиче да на тај начин срозава дигнитет и културу понашања у Народној скупштини.
"Нажалост, он није у стању да се држи дневног реда и у правилу дискутује на начин да се из његових дискусија не може закључити шта је тема. Кад га се упозори да се удаљио од теме, врло бурно реагује, а на пословнички неизбјежна упозорења предсједавајућег, он диже галаму, вику, приближава се предсједничком столу, за шта су предвиђене казне према пословнику", нагласио је Мазалица.
Он је појаснио да ако се дословно примјењује Пословник о раду, неизбјежно је удаљење Вукановића из сале, а ако му се попусти, ризикује се да се Народна скупштина претвори у хаос и циркус.
Мазалица је рекао да је тешко процијенити да ли Вукановић има проблема са контролом бијеса или на један прорачунат начин скреће пажњу на себе, прави од себе жртву и на тај начин привлачи гласове оних бирача којима је тај хаос занимљив и који ће увијек гласати за политичаре који су против свега и изазивају неред.
Мирјана Пајковић о хапшењу: Полиција била бахата, одузели ми ауто и телефон
"Наш народ се увијек бунио против јачег, на примјер дизао устанке против Турака, и могуће да овакво бунтовничко понашање привуче нечије симпатије, али је битна разлика у томе што је управо Вукановић агент муслиманских интереса и зато је његово бунтовничко понашање усмјерено искључиво деградацији и обесмишљавању дигнитета најважније институције у Републици Српској, која је на крају крајева и основала Републику Српску", истакао је Мазалица.
Он је рекао да му је посебно неприхватљиво то што се Вукановић на један непримјерен начин обраћа Ањи Љубојевић као дами.
"Чак и ако она погријеши, а није направила грешку јер је указала на његово удаљавање од теме дневног реда, он би требао имати обзира и покушати ријешити неспоразум на миран и цивилизован начин", навео је Мазалица поводом јучерашњег Вукановићевог недоличног понашања и вријеђања потпредсједника Народне скупштине Републике Српске Ање Љубојевић у скупштинској сали и ван ње.
