Могућа обустава рада у Жељезницама ако данас не буде исплаћена плата

Уколико плата за фебруар у Жељезницама Републике Српске не буде исплаћена данас, могуће је да радници обуставе рад већ сутра, 1. априла.
Из Самосталног синдиката саобраћајно транспортне дјелатности Жељезница Републике Српске навели су да јуче радницима Жељезница није исплаћена плата за фебруар и подсјетили да законски рок за исплату истиче данас.
Наводе да је 16. фебруара министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске Зоран Стевановић, заједно са Управом Жељезница и представницима синдиката, потписао споразум и гарантовао да плате неће каснити.
