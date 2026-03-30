Фонд солидарности одобрио исплату: Три милиона марака за "Нову Љубију"

30.03.2026 20:04

Управни одбор Фонда солидарности Републике Српске одобрио је исплату 3.000.000 КМ директне подршке Синдикалној организацији рудника “Нова Љубија” из Приједора РЖР „Љубија“, с циљем превазилажења посљедица у области рударства, саопштено је из овог Фонда.

"Управни одбор Фонда солидарности Републике Српске одржао је данас 28. телефонску сједницу, на којој се упознао са Информацијом о додјели средстава директне подршке Фонда солидарности Републике Српске за превазилажење посљедица у области рударства.

Након што је закључено да су испуњени услови, Управни одбор Фонда солидарности одобрио је исплату средстава директне подршке Синдикату металаца и рудара Републике Српске - Синдикална организација РЖР „Љубија” а.д. Приједор у износу од 3.000.000,00 КМ за превазилажење посљедица у области рударства", наводе из Фонда солидарности.

Исплата ће се вршити на основу рјешења које ће донијети министар енергетике и рударства, а за реализацију ове одлуке задужују се Фонд солидарности Републике Српске, Министарство финансија и Министарство енергетике и рударства.

