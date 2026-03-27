Додик поручио: Радници Нове Љубије добијају шест плата

27.03.2026
20:42
Радници Нове Љубије ће добити шест плата, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик на састанку с њима у Омарској.
Додик је гарантовао да ће до уторка бити исплаћена мартовска плата.
"Овдје је важно пружити социјалну сигурност и да Република Српска стоји и након 6 мјесеци иза радника", рекао је Додик.
Додик је рекао да ако фирма настави пословање имаће обавезу да позове и понуди раднике да раде уговором о дјелу.
Предсједник синдиката Дарио Антонић захвалио се у име свих запослених на разумијевању, и што је Додик изашао на терен након апела радника и помогао.
Сматрају да је ријешен горући проблем.
"Ако дође до неког вида производње радници ће бити приоритетно позвани", рекао је.
Додик је предложио да се направи удружење и да ће им преко удружења након завршене ове ситуације помагати у погледу санација кућа и сличног док постоји потреба за то.
Такође, замјеник директора Нове Љубије Сузана Гашић обећала је мартовску плату и регрес.
Након састанка с Додиком радници "Нове Љубије" прекинули су штрајк.
