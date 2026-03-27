Додик поручио: Радници Нове Љубије добијају шест плата

АТВ

27.03.2026

20:42

8
Додик на састанку с радницима Нове Љубије
Фото: АТВ / Ивана Дешић

Радници Нове Љубије ће добити шест плата, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик на састанку с њима у Омарској.

Додик је гарантовао да ће до уторка бити исплаћена мартовска плата.

"Овдје је важно пружити социјалну сигурност и да Република Српска стоји и након 6 мјесеци иза радника", рекао је Додик.

Додик је рекао да ако фирма настави пословање имаће обавезу да позове и понуди раднике да раде уговором о дјелу.

Предсједник синдиката Дарио Антонић захвалио се у име свих запослених на разумијевању, и што је Додик изашао на терен након апела радника и помогао.

Сматрају да је ријешен горући проблем.

"Ако дође до неког вида производње радници ће бити приоритетно позвани", рекао је.

Додик је предложио да се направи удружење и да ће им преко удружења након завршене ове ситуације помагати у погледу санација кућа и сличног док постоји потреба за то.

Такође, замјеник директора Нове Љубије Сузана Гашић обећала је мартовску плату и регрес.

Након састанка с Додиком радници "Нове Љубије" прекинули су штрајк.

Нова Љубија

Милорад Додик

Приједор

Коментари (8)
Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

ИНТЕРВЈУ Милорад Додик: Помоћ пензионерима, веће плате...

3 ч

6
Ђокић с радницима Нове Љубије

Република Српска

Радници "Нове Љубије" настављају штрајк

5 ч

0
Гориво, бензинска пумпа

Република Српска

Ко у Српској има право на поврат новца за гориво

6 ч

4
Саво Минић Предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Влада Српске се одрекла акциза: Ево колико ће грађани добити поврата

6 ч

7

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Свети Симеон ипак није разлог: Ево зашто је кажњена Звезда

22

59

Овај напитак попијте прије спавања и килограми ће се топити док спавате

22

50

За ове знакове ће 31. март бити судбоносан

22

43

Жена из БиХ осуђена због смрти тинејџерке

22

40

Ухапшен чувени Тајгер Вудс

