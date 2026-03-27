Влада Српске се одрекла акциза: Ево колико ће грађани добити поврата

27.03.2026
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да се Влада у цијелости одрекла акциза које се уплаћују у буџет, чиме ће грађани Српске имати поврат од 10 фенинга по литру горива.
Минић је појаснио да ће модел по којем ће грађанима по овом основу бити враћан новац бити сличан моделу који се примјењује код подјеле регресираног горива, како би били смањени управни поступци и сакупљање рачуна.
Република Српска
Пуховац открио колико трговаца је прекршило ограничење марже
"То ћемо мало усложити на начин да се грађанин мора појавити са личном картом издатом у Републици Српској и не може сипати гориво ако на возилу има стране регистрационе ознаке", рекао је Минић на конференцији за новинаре у Бањалуци након сједнице Владе.
Он је истакао да ће ова одлука за почетак бити примјењивана мјесец дана и да ће бити праћено њено спровођење.
Минић је нагласио да се тачно зна колико Република Српска у просјеку троши дизела и бензина и да неће бити било каквих великих пропуста.
"Надам се да је сада свима јасно ко је имао искрену намјеру, ко је први реаговао и ко је причао о томе шта треба урадити. Све су шупље приче које су се односиле на то да ће неко смањити акцизе, а они који су то говорили нису предложили", рекао је Минић.
Србија
Мала Валентина (2) изгубила животну битку: ''Отишла тамо гдје нема бола''
Он је додао да ће се Влада наредних дана обратити бензинским пумпама како би грађанима на лицу мјеста били умањени рачуни, а та средства ће Влада потом плаћати пумпама.
"Са свим овим мјерама, уз повећање плата, Република Српска доноси мјере које су најпримјереније ситуацији", рекао је Минић и додао да се Влада максимално залаже да помогне грађанима.
Он је изразио наду да ће се сукоб на Блиском истоку што прије завршити, те да ће транспорт енергената кренути несметано, а цијена нафте нормализовати.
