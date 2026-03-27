Бањалука поново домаћин свјетским тениским звијездама

Аутор:АТВ
27.03.2026
16:19
Коментари:0
Град Бањалука ће од 6. до 11. априла 2026. године бити домаћин међународног тениског такмичења "Били Џин Кап" ИИ Е/А групе, највећег женског екипног такмичења у тенису.
Такмичење ће се одиграти у Националном тениском савезу Републике Српске. На такмичењу ће осим домаће селекције Босне и Херцеговине наступати још девет тениских репрезентација - Аустрија, Бугарска, Сјеверна Македонија, Јужна Африка, Египат, Грчка, Мароко, Кипар и Финска.
Градови и општине
Полиција пронашла пуцача из Брчког: Тужилац донио одлуку о њему
Двије првопласиране репрезентације ће наредне године прећи у виши ранг такмичења, док ће четири селекције наредне године такмичити у трећој Е/А групи. Најбоље рангирана играчица на турниру је Марија Сакари из Грчке, која је тренутно 33. играчица на ВТА листи, а некад је била трећа играчица свијета.
Обзиром да је почетком године промијенила држављанство очекује се да ће за Аустрију наступити и Анасатасија Потапова. Тренутно заузима 96. мјесто, а на тако давно је била на 21. на ВТА листи. Ипак, Анастасије нема на списку за ове мечеве.
Свијет
Милионер погинуо, а његов син (14) тешко повријеђен у судару чамаца
Организатор такмичења је Тениски савез Босне и Херцеговине, а домаћин и координатор такмичења је Тениски савез Републике Српске. Ово је један од најзначајнијих међународних женских спортских догађаја у БиХ у 2026. години.
За Босну и Херцеговину наступају: Ема Бургић, Анита Вагнер, Сара Микача и Теа Ковачевић. Селекор тима је Исмар Горчић.
