Милионер погинуо, а његов син (14) тешко повријеђен у судару чамаца

27.03.2026
Познати милионер и извршни директор из Флориде је погинуо, а његов син тинејџер тешко повријеђен у судару чамаца након којег је други учесник побјегао. Инцидент се догодио у заливу Бискејн у Мајамију.
Дејвид Веља (55) и његов 14-годишњи син, чије име није објављено, налазили су се у малом гуменом чамцу дужине око два метра у каналу Мелои, код Мајами Бича, када је много веће пловило ударило у њих око 20,30 сати у сриједу, пренио је Дејли Мејл.
Силина судара избацила је Вељу и његовог сина у воду, док је друго пловило побјегло са мјеста несреће, преноси ЦБС Миами. Два 16-годишња ученика, који су у том тренутку радили у дворишту у близини, свједочили су тешком судару.
"Одмах смо позвали полицију и рекли им све", рекао је Енцо Авелино, један од тинејџера.
"Викао сам му да се одржи на површини док полиција не стигне, и успио је. Плутао је тамо са оцем, држећи га".
Чамац који је ударио у њих описан је као тамноплаве боје, дужине између 6 и 9 метара, са црним доњим дијелом и вјероватно четири ванбродска мотора. Посљедњи пут је виђен између 19,45 и 20,15 сати у сриједу, како плови ка сјеверу из канала Мелои.
Отац и син хитно су превезени у болницу, али је Веља преминуо од задобијених повреда. Његов 14-годишњи син и даље се налази у болници. Према наводима истражитеља, задобио је прелом руке.
Авелино је описао призор након несреће као "заиста страшан", наводећи да су га дјечакови крици упозорили на судар.
"Дечак је држао зглоб и био је склупчан на носилима", рекао је Авелино.
Ватрогасна служба реаговала је на несрећу, а спасиоци су извукли оца и сина из воде прије него што су их превезли у болницу. Комисија за заштиту риба и дивљих животиња Флориде (ФWЦ), која истражује случај бјекства са мјеста несреће, објавила је слике чамца за који се вјерује да је умијешан.
"Изражавамо најдубље саучешће породици и вољенима који су погођени овим", рекао је полицајац Џорџ Рејно.
Веглија је живио у кући са четири спаваће собе у Сјеверном Мајамију, вриједној скоро 3 милиона долара.
Један мјештанин у области залива Бискејн рекао је да је видио чамац породице Веглија како ради без упаљених свјетала.
"Људи морају бити веома опрезни када се возе чамцем ноћу", рекао је Лари Шајгер за Лоцал10.
"Веома је опасно овдје, посебно са малим чамцем. Имам малог сина коме сам купио мали чамац и безбједност је све што сам га икада научио", додао је.
Вељија је био оснивач АБТС Цонвентион Сервицес у Норт Беј Вилиџу, компаније која је организовала састанке и изложбе за медицинска удружења широм свијета.
