Logo
Large banner

Милионер погинуо, а његов син (14) тешко повријеђен у судару чамаца

Аутор:

АТВ

27.03.2026

16:07

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Познати милионер и извршни директор из Флориде је погинуо, а његов син тинејџер тешко повријеђен у судару чамаца након којег је други учесник побјегао. Инцидент се догодио у заливу Бискејн у Мајамију.

Дејвид Веља (55) и његов 14-годишњи син, чије име није објављено, налазили су се у малом гуменом чамцу дужине око два метра у каналу Мелои, код Мајами Бича, када је много веће пловило ударило у њих око 20,30 сати у сриједу, пренио је Дејли Мејл.

Милорад Додик

Економија

Додик: Српска учинила све да би пољопривреда била стимулисана

Силина судара избацила је Вељу и његовог сина у воду, док је друго пловило побјегло са мјеста несреће, преноси ЦБС Миами. Два 16-годишња ученика, који су у том тренутку радили у дворишту у близини, свједочили су тешком судару.

"Одмах смо позвали полицију и рекли им све", рекао је Енцо Авелино, један од тинејџера.

"Викао сам му да се одржи на површини док полиција не стигне, и успио је. Плутао је тамо са оцем, држећи га".

Чамац који је ударио у њих описан је као тамноплаве боје, дужине између 6 и 9 метара, са црним доњим дијелом и вјероватно четири ванбродска мотора. Посљедњи пут је виђен између 19,45 и 20,15 сати у сриједу, како плови ка сјеверу из канала Мелои.

Отац и син хитно су превезени у болницу, али је Веља преминуо од задобијених повреда. Његов 14-годишњи син и даље се налази у болници. Према наводима истражитеља, задобио је прелом руке.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић отказао Монте Карло

Авелино је описао призор након несреће као "заиста страшан", наводећи да су га дјечакови крици упозорили на судар.

"Дечак је држао зглоб и био је склупчан на носилима", рекао је Авелино.

Ватрогасна служба реаговала је на несрећу, а спасиоци су извукли оца и сина из воде прије него што су их превезли у болницу. Комисија за заштиту риба и дивљих животиња Флориде (ФWЦ), која истражује случај бјекства са мјеста несреће, објавила је слике чамца за који се вјерује да је умијешан.

"Изражавамо најдубље саучешће породици и вољенима који су погођени овим", рекао је полицајац Џорџ Рејно.

Веглија је живио у кући са четири спаваће собе у Сјеверном Мајамију, вриједној скоро 3 милиона долара.

супер радар

Ауто-мото

Када заиста камере биљеже прекршаје и колики им је домет

Један мјештанин у области залива Бискејн рекао је да је видио чамац породице Веглија како ради без упаљених свјетала.

"Људи морају бити веома опрезни када се возе чамцем ноћу", рекао је Лари Шајгер за Лоцал10.

"Веома је опасно овдје, посебно са малим чамцем. Имам малог сина коме сам купио мали чамац и безбједност је све што сам га икада научио", додао је.

Додик Мађарска

Република Српска

Додик: Српска има најниже акцизе и само она може о њима одлучивати

Вељија је био оснивач АБТС Цонвентион Сервицес у Норт Беј Вилиџу, компаније која је организовала састанке и изложбе за медицинска удружења широм свијета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

čamac

prevrnut čamac

milioner

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бањалука добија дневни центар за особе с потешкоћама у развоју

Бања Лука

Бањалука добија дневни центар за особе с потешкоћама у развоју

1 ч

0
Кувана јаја

Савјети

Како да јаја не пукну приликом кувања?

1 ч

0
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

НСРС у понедјељак о платама: Ко би могао добити повећање

1 ч

0
Стигла казна: Откривено ко је загадио Драгочајку у Бањалуци

Бања Лука

Стигла казна: Откривено ко је загадио Драгочајку у Бањалуци

1 ч

0

Више из рубрике

Туга! Преминула дјевојка (20) након прославе рођендана

Свијет

Туга! Преминула дјевојка (20) након прославе рођендана

2 ч

0
Сара Фергусон жена бившег принца Ендруа

Свијет

Расте притисак на Сару Фергусон да свједочи о Џефрију Епстину

3 ч

0
Иран открио у каквом је стању Хамнеи и зашто га "свијет још није видио"!

Свијет

Иран открио у каквом је стању Хамнеи и зашто га "свијет још није видио"!

3 ч

0
Украјина "добила" новог противника

Свијет

Украјина "добила" новог противника

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

25

Хитна и полиција на терену: Нови удес у БиХ

17

23

Аграр: Мљекарство, сјетва кукуруза и забрана извоза пилетине

17

16

Декан Филозофског факултета на саслушању поводом смрти студенткиње

17

08

Радници "Нове Љубије" настављају штрајк

17

03

Послао Секи Алексић слику полног органа од 22 цм, она му брутално одговорила: ''Имам много већи у кући''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner