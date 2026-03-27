Како да јаја не пукну приликом кувања?

27.03.2026
Како јаја не би пуцала током кувања, довољно је да испратите неколико једноставних корака које су наше баке примјењивале.
Прије свега, немојте да их кувате одмах из фрижидера оставите их да се загрију на собној температури.
Стигла казна: Откривено ко је загадио Драгочајку у Бањалуци
Важно је и да не убаците превише јаја у шерпу, већ да имају мало простора како се не би сударала. Сипајте хладну воду тако да их прекријете и додајте мало соли и сирћета, што може помоћи да љуска остане читава.
Кувајте их на умјереној температури и смањите ватру када вода проври. Иако не постоји потпуно сигуран начин да ниједно јаје не пукне, ови савјети значајно смањују ту могућност, преноси Курир.
Савјети
19 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Савјети
2 д0
