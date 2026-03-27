Сутра још обилније падавине

Аутор:АТВ
27.03.2026
15:17
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује облачно вријеме са обилнијим падавинама у већини крајева, док ће у Херцеговини углавном бити суво.
У нижим предјелима падаће киша и сусњежица, док се у брдско-планинским крајевима очекује снијег.
Током јутра падавине ће бити интензивније широм земље, а у наставку дана ће постепено слабити, прво на сјеверу и крајњем западу, док ће се на истоку задржати јаче падавине уз пораст сњежног покривача.
Дуваће умјерен до јак вјетар, на сјеверу и сјеверозападу уз олујне ударе сјеверних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха од нула до шест степени Целзијусових, у вишим предјелима до минус четири, док ће максимална износити од један степен на истоку и југозападу до девет на сјеверу, на југу до 14, а у вишим предјелима до минус два степена Целзијусова.
У Републици Српској и ФБиХ преовладава облачно вријеме са кишом и снијегом. У Херцеговини пада киша, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница минус шест, Мраковица минус два, Дринић и Кнежево минус један, Мркоњић Град, Бихаћ и Тузла нула, Бањалука, Добој, Калиновик, Нови Град, Приједор, Соколац, Хан Пијесак, Бугојно, Ливно, Сански Мост и Сарајево један, Рибник, Чемерно, Дрвар и Зеница два, Гацко и Сребреница три, Србац и Фоча четири, Бијељина, Вишеград и Рудо шест, Билећа, Требиње и Мостар 10 степени Целзијусових.
