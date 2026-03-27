Сутра још обилније падавине

АТВ

27.03.2026

15:17

Киша
Фото: Pexels

У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује облачно вријеме са обилнијим падавинама у већини крајева, док ће у Херцеговини углавном бити суво.

У нижим предјелима падаће киша и сусњежица, док се у брдско-планинским крајевима очекује снијег.

policija udes lazarevo

Хроника

Полицајцу из Бањалуке три године затвора због смрти колеге

Током јутра падавине ће бити интензивније широм земље, а у наставку дана ће постепено слабити, прво на сјеверу и крајњем западу, док ће се на истоку задржати јаче падавине уз пораст сњежног покривача.

Дуваће умјерен до јак вјетар, на сјеверу и сјеверозападу уз олујне ударе сјеверних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха од нула до шест степени Целзијусових, у вишим предјелима до минус четири, док ће максимална износити од један степен на истоку и југозападу до девет на сјеверу, на југу до 14, а у вишим предјелима до минус два степена Целзијусова.

илу-спавање-10102025

Здравље

Ево како вам 11 минута сна дневно може спасити живот

У Републици Српској и ФБиХ преовладава облачно вријеме са кишом и снијегом. У Херцеговини пада киша, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница минус шест, Мраковица минус два, Дринић и Кнежево минус један, Мркоњић Град, Бихаћ и Тузла нула, Бањалука, Добој, Калиновик, Нови Град, Приједор, Соколац, Хан Пијесак, Бугојно, Ливно, Сански Мост и Сарајево један, Рибник, Чемерно, Дрвар и Зеница два, Гацко и Сребреница три, Србац и Фоча четири, Бијељина, Вишеград и Рудо шест, Билећа, Требиње и Мостар 10 степени Целзијусових.

Прочитајте више

Кореографија Делија на утакмици Звезда - Лил

Фудбал

УЕФА крвнички казнила Звезду због кореографије Светог Симеона

2 ч

1
Додик: Српска ће ријешити проблем "Нове Љубије", оправдани захтјеви радника

Република Српска

Додик: Српска ће ријешити проблем "Нове Љубије", оправдани захтјеви радника

2 ч

7
Туга! Преминула дјевојка (20) након прославе рођендана

Свијет

Туга! Преминула дјевојка (20) након прославе рођендана

2 ч

0
тенис

Тенис

Марија Сакари стиже у Бањалуку на "Били Џин Кинг куп"

2 ч

0

Више из рубрике

М: тел телефони

Друштво

Лојалност која се исплати: m:tel корисници сада још лакше до новог телефона

2 ч

1
Вода ријека

Друштво

"Воде Српске": Благи раст водостаја, очекује се раст

4 ч

0
Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне за саобраћај

Друштво

Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне за саобраћај

5 ч

0
На снази наранџасти метеоаларм: Посебно упозорење за једну регију

Друштво

На снази наранџасти метеоаларм: Посебно упозорење за једну регију

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

23

Аграр: Мљекарство, сјетва кукуруза и забрана извоза пилетине

17

16

Декан Филозофског факултета на саслушању поводом смрти студенткиње

17

08

Радници "Нове Љубије" настављају штрајк

17

03

Послао Секи Алексић слику полног органа од 22 цм, она му брутално одговорила: ''Имам много већи у кући''

16

54

Ко у Српској има право на поврат новца за гориво

