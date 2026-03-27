Полицајцу из Бањалуке три године затвора због смрти колеге

27.03.2026
15:10
Коментари:1
Полицајац Александар Вуковић (33) из Бањалуке, осуђен је у бањалучком Окружном суду на три године затвора јер је скривио саобраћајну несрећу у којој је погинуо његов колега Миодраг Савић, а повријеђене још двије особе од којих једна теже.
Осуђен је за кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја, а осим затвора изречена му је забрана управљања возилом и одузета возачка дозвола у трајању од годину. Трајање забране ће се рачунати од правоснажности пресуде.
Према пресуди уколико оптужени буде возио у вријеме забране ићи ће у затвор тако што ће се шест мјесеци забране мијењати мјесецом затвора.
Вуковић је проглашен кривим да је возећи непрописном брзином током потјере за другим возилом прошао кроз раскрсницу док је на семафору било црвено свјетло због чега је дошло до судара с другом возилом.
Кобна несрећа догодила се 8. јуна 2024. у бањалучком насељу Лазарево, на раскрсници Булевара Милутина Миланковића и улице Књаза Милоша.
Како се наводи, Вуковић је управљао службеном „шкодом октавија” МУП-а Републике Српске и ишао је брзином од 76,5 километара на час на путу гдје ограничење износи 50 км/ч. Возио је са укљученом ротацијом, свјетлосном сигнализацијом и покушавао да сустигне „пасат” који је јурио испред њих.
Том приликом оптужени је возилом прошао кроз црвено свјетло на семафору и у раскрсници ударио у „голф” којим је управљао Марко Вујмиловић. Након судара „шкода” се одбила и затим ударила у стуб семафора. Тада је погинуо Вуковићев сувозач, колега Миодраг Савић, а полицајац Растко Црљић, који је сједио позади, лакше је повријеђен. Возач „голфа” Вујмиловић задобио је тешке повреде опасне по живот.
Образлажући пресуду судија Синиша Марковић истакао је да је суд на основу доказа међу којима је снимак саобраћајне несреће утврдио кривицу оптуженог.
Према ријечима судије, из снимка се види да је оптужени великом брзином службеним возилом ушао у раскрсницу на црвено свјетло на семафору и дошло је до судара.
Суд сматра да је кривично дјело починио с евентуални умишљајем и из нехата.
- Приликом одмјеравања казне суд је као олакшавајуће цијенио то што оптужени није осуђиван и чињеницу да је породичан човјек отац двоје малољетне дјеце. Као отежавајуће је узето да је осим погибије једна особа задобила повреде опасне по живот, а друга лакше. Оптужени је био свјестан да кршењем саобраћајних прописа, вожњом непрописном брзином и проласком кроз црвено свјетло на семафору може угрозити јавни саобраћај и живот људи на шта је пристао - рекао је између осталог судија Марковић.
Додао је да суд чињеницу да је оптужени у вријеме несреће обављао службену радњу потјере за другим возилом то није цијенио ни као олакшавајуће ни као отежавајуће.
Судија је рекао да сматра да је казна адекватна и да ће се њом постићи сврха кажњавања.
Пресудом су оштећени, односно родитељи страдалог Миодрага Савића, те Марко Вујмиловић упућени да у парничном поступку траже надокнаду штете.
- Службено возило МУП-а Српске је било осигурано, али и страдали полицајац. Утврђено је да је по основу осигурања одређени дио штете оштећенима надокнађен или су покренути поступци за надокнаду штете. Стога суд није могао да утврди коју висину штете би оптужени требао да надокнади, те су оштећени упућени с имовинско правним захтјевом на парнични поступак - појаснио је судија Марковић.
Пресудом је Вуковић обавезан да плати трошкове кривичног поступка од 1808 КМ и судски паушал од 150 КМ.
Оптужени Вуковић са тужилаштвом је раније закључио споразум о признању кривице и пристао на годину затвора и једногодишњу забрану управљања возилом. Нагодбу је одбило судско вијеће којим је предсједавао судија Синиша Марковић.
Возач “пасата” за којим је јурила полиција кобне вечери када се десила саобраћајна несрећа, Ђорђе Милијаш из Бањалуке, раније је на суђењу признао да су се он и колега прије наиласка на полицију “гањали аутима”.
Истакао је да је након што је видио полицију из страха убрзао и одвезао се према Петрићевцу. Нагласио је да се не сјећа да је прошао кроз црвено свјетло на семафору нити којом брзином је возио.
