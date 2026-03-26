Ужасна несрећа: Возач "BMW-а" погинуо на мјесту, забио се директно у камион

Аутор:

АТВ

26.03.2026

08:24

Коментари:

1
Фото: Вечерње новости

Возач аутомобила БМW панчевачке регистрације, погинуо је на лицу мјеста у тешкој саобраћајној несрећи која се нешто прије 8 часова догодила на путу Београд -Зрењанин, код мјеста Стајићево.

Возач црног БМW-а је према незваничним изјавама очевидаца, бахатом вожњом, обилазећи колону возила из правца Београда према Зрењанину, директно ударио у камион и на лицу мјеста смртно страдао.

Возач камиона са Уба, који је превозио туцаник за изградњу аутопута код Ечке, након што је истоварио камен и кренуо назад у правцу Београда, како кажу очевици, покушао је да избјегне судар са аутомобилом који се великом брзином кретао и обилазио колону возила, скренуо у страну са пута, али није успио са избјегне директан удар.

(Новости)

Коментари (1)
Прочитајте више

Одјекнула експлозија код Босфора, напад на танкер пун нафте

Свијет

Одјекнула експлозија код Босфора, напад на танкер пун нафте

3 ч

0
Додик: Путин и Русија имају нашу чврсту подршку

Република Српска

Додик: Путин и Русија имају нашу чврсту подршку

3 ч

5
Иран има посебан услов за прекид ватре: Они су "приоритет"

Свијет

Иран има посебан услов за прекид ватре: Они су "приоритет"

3 ч

0
Колапс у Хрватској: Снијег затрпао ауто-пут, грађанима стигло упозорење

Регион

Колапс у Хрватској: Снијег затрпао ауто-пут, грађанима стигло упозорење

3 ч

0

Више из рубрике

Велика акција полиције: На мети крадљивци горива из РиТЕ Гацко

Хроника

Велика акција полиције: На мети крадљивци горива из РиТЕ Гацко

4 ч

2
Пљачка у Мостару, жена се борила са пљачкашем

Хроника

"Жао ми је": Огласио се пјевач који је побјегао из продавнице у коју је упао пљачкаш

15 ч

0
Познати пјевач снимљен како бјежи из радње у којој се жена борила с наоружаним пљачкашем

Хроника

Познати пјевач снимљен како бјежи из радње у којој се жена борила с наоружаним пљачкашем

15 ч

0
Карамбол на путу: Повријеђено шест особа

Хроника

Карамбол на путу: Повријеђено шест особа

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

37

Ускоро завршетак радова и пуштање у саобраћај пута Сарајево-Фоча

11

31

Епилог велике акције: Ухапшене три особе, одузето око 2.000 литара горива

11

27

Амиџић: Они који предлажу смањење ПДВ-а предлажу нестабилност буџета

11

08

Трагичан епилог несреће у Сарајеву: Извучено тијело жене из Миљацке

11

06

Упозорење из "Вода Српске": Опрез код ових ријека!

