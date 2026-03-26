Ужасна несрећа: Возач "BMW-а" погинуо на мјесту, забио се директно у камион

Аутор:АТВ
26.03.2026
08:24
Коментари:1
Возач аутомобила БМW панчевачке регистрације, погинуо је на лицу мјеста у тешкој саобраћајној несрећи која се нешто прије 8 часова догодила на путу Београд -Зрењанин, код мјеста Стајићево.
Возач црног БМW-а је према незваничним изјавама очевидаца, бахатом вожњом, обилазећи колону возила из правца Београда према Зрењанину, директно ударио у камион и на лицу мјеста смртно страдао.
Возач камиона са Уба, који је превозио туцаник за изградњу аутопута код Ечке, након што је истоварио камен и кренуо назад у правцу Београда, како кажу очевици, покушао је да избјегне судар са аутомобилом који се великом брзином кретао и обилазио колону возила, скренуо у страну са пута, али није успио са избјегне директан удар.
(Новости)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Република Српска
3 ч5
Свијет
3 ч0
Регион
3 ч0
Хроника
4 ч2
Хроника
15 ч0
Хроника
15 ч0
Хроника
16 ч0
Најновије
Најчитаније
11
37
11
31
11
27
11
08
11
06
Тренутно на програму