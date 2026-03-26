Иран има посебан услов за прекид ватре: Они су "приоритет"

Аутор:АТВ
26.03.2026
07:48
Коментари:0
Иран је рекао посредницима да Либан мора бити укључен у сваки споразум о прекиду ватре са Сједињеним Америчким Државама и Израелом, навело је шест регионалних извора упознатих с иранским ставом, повезујући крај рата с обуставом израелске офанзиве против Хезболаха.
Ирански Прес ТВ (Press TV) је у сриједу цитирао једног званичника који је рекао да Техеран жели да сваки договор са САД-ом осигура крај рата како против Ирана, тако и против других отпорничких група у региону.
Високи ирански званичник рекао је за Ројтерс (Reuters) да Техеран и даље разматра амерички приједлог за окончање регионалног рата који траје скоро мјесец дана.
Шест регионалних извора, који су говорили под условом анонимности због осјетљивости теме, рекли су да је Техеран још средином марта обавијестио посреднике да жели споразум који би такође зауставио израелске нападе на либанску оружану групу Хезболах.
Високи званичник администрације Доналда Трампа рекао је да су окончање иранских посредничких активности и разоружавање Хезболаха кључни за осигурање мира и стабилности у Либану и широм региона.
Један од регионалних извора рекао је за Ројтерс да је Хезболах добио иранске гаранције да ће бити укључен у сваки шири споразум.
„Иран даје приоритет Либану, неће прихватити израелска кршења у Либану као што се десило након примирја 2024. године“, рекао је извор, алудирајући на наставак израелских напада упркос примирју које је окончало претходни рат између Хезболаха и Израела.
Такво повезивање би поново потврдило везе Техерана и Хезболаха у тренутку политичких превирања у Бејруту, гдје је одлука шиитске групе да уђе у рат додатно појачала дуготрајне тензије међу различитим сектама.
Хезболах је дуго био доминантна снага у либанској држави, али је његов утицај значајно ослабио након што је тешко погођен у израелским нападима 2024. године. Нова влада у Либану поставила је без преседана захтјеве за његово разоружавање и забранила његове војне активности.
Либанско министарство вањских послова је у уторак прогласило именованог иранског амбасадора персоном нон грата. Хезболах и друге водеће шиитске фигуре у земљи осудиле су тај потез и поручиле да амбасадор треба остати.
Израелско министарство вањских послова саопштило је да Израел није водио нити води преговоре с иранским терористичким режимом.
Извор упознат са израелском војном стратегијом рекао је да ће се израелски напади на Хезболах вјероватно наставити и након завршетка зрачног рата с Ираном, описујући та два фронта као неповезана.
Према четири либанска извора, Хезболах је своју одлуку о уласку у сукоб темељио на претпоставци да ће иранско вјерско вођство преживјети рат и да ће доћи до регионалног примирја које укључује и ту либанску групу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
07
54
07
48
07
48
07
42
07
41
Тренутно на програму