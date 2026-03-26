Јак земљотрес погодио Свету Гору!

26.03.2026

07:14

Фото: Pixabay

Грчку је погодио земљотрес јачине 4,9 степени по Рихтеровој скали, саопштио је Атински геодинамички институт.

Епицентар земљотреса био је на Светој Гори, на дубини од десет километара и удаљености од осам километара од Кареје, административног центра Свете Горе.

Како преноси грчка телевизија ЕРТ, потрес се осјетио и у Солуну.

Након првог потреса, који се догодио синоћ око 21 час по локалном времену, услиједила су и три слабија.

Предсједник Хеленског удружења за земљотресе и падавине Ефтимиос Лекас рекао је да нема разлога за забринутост и панику, као и да се ситуација пажљиво прати.

За сада нема извјештаја о повређенима или материјалној штети.

