Јак земљотрес погодио Свету Гору!

Извор:
Танјуг
26.03.2026
07:14
Грчку је погодио земљотрес јачине 4,9 степени по Рихтеровој скали, саопштио је Атински геодинамички институт.
Епицентар земљотреса био је на Светој Гори, на дубини од десет километара и удаљености од осам километара од Кареје, административног центра Свете Горе.
Како преноси грчка телевизија ЕРТ, потрес се осјетио и у Солуну.
Након првог потреса, који се догодио синоћ око 21 час по локалном времену, услиједила су и три слабија.
Предсједник Хеленског удружења за земљотресе и падавине Ефтимиос Лекас рекао је да нема разлога за забринутост и панику, као и да се ситуација пажљиво прати.
За сада нема извјештаја о повређенима или материјалној штети.
